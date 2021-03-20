طنجة: وكلاء يشوشون على المرابط

جدد اتحاد طنجة ثقته في المدرب إدريس المرابط، بعد الفوز أمام شباب المحمدية.

وأصدر اتحاد طنجة بلاغا يؤكد فيه دعمه ومساندته للطاقم التقني واللاعبين، رغم النتائج السلبية التي سجلها الفريق في الفترة الأخيرة، قبل أن ينتفض بالمحمدية، ويعود بنقاط الفوز على حساب الشباب.

واستنكرت إدارة الفريق حملة التشويش التي يتعرض لها المدرب، من قبل بعض الوكلاء الفاقدين للمصداقية والمهنية، وأبرزت أن إدارة الفريق توفر كل سبل النجاح للاعبين والطاقم التقني.

ويحتل اتحاد طنجة الرتبة الخامسة، برصيد 13 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وتعادل.

ن. ك