فجرت تدوينة “فيسبوكية” منسوبة إلى عبد الصمد قيوح، القيادي الاستقلالي، الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، ضجة سياسية، بسبب غياب أي تفاعل معها من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، وسفارة أمريكا بالرباط.

وجاء في التدوينة، المنسوبة إلى قيوح، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرر، صباح أول أمس (الاثنين)، التوقيع النهائي على قرار الاعتراف بمغربية الصحراء، الذي اتخذه دونالد ترامب.

وكتب القيادي الاستقلالي أنه “بعد دراسة بايدن تقرير وليام بيرنز، رئيس المخابرات الأمريكية، حول الأوضاع بشمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، وبداية الغزو الروسي والصيني لهذه المناطق، واعتبارها منفذا لدخولهما إلى إفريقيا، قرر تثبيت قرار ترامب حول مغربية الصحراء”.

وعوض أن يتواصل قيوح مع المواقع الإلكترونية لتصحيح التدوينة المنسوبة إليه، والتي نقلتها عنه، التزم الصمت، ورفض الرد على اتصالات الصحافيين، وكتب أنه مصاب بنزلة برد.

وساد الاعتقاد أن ما نسب إلى قيوح حقيقة، لأنه نشيط في الدبلوماسية الموازية، ولديه علاقة بالخارجية المغربية.

أ . أ