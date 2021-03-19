“الصينية” لأسر أطباء كورونا

إشكالات عميقة تطوق التغطية الصحية الإجبارية المعمول بها

فضح مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزارة الصحة، لأنها لم تتكفل بالأطباء في مواجهة كورونا، ولم تصرف لأسر أزيد من 70 طبيبا قضوا بسبب هذا الوباء، درهما واحدا.

وانتقد البرلماني السياسة العشوائية لوزارة الصحة، التي تأخرت في صرف دعم للأطباء، الذين عانوا بسبب عدم توفرهم على التغطية الصحية، والتقاعد، ما دفع البعض منهم إلى الاستعانة بـ “الصينية” لجمع الأموال لمنحها لأسر بعض شهداء الواجب.

وعاب المتحدث نفسه، في جلسة التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، على وزارة الصحة تأخرها في إصدار مرسوم التعويضات، وهي تعلم جيدا أن الأطباء يشتغلون دون تغطية صحية أو تقاعد، إذ لم يترك شهداء الواجب لأسرهم التعويضات التي تمنح عادة للأرامل وأطفالهم من صندوق التقاعد بعد الوفاة، داعيا الحكومة إلى تسريع وتيرة التصريح بالمهن الحرة، والأجراء المستقلين في الصناديق الاجتماعية، ملتمسا منها رفع الأجور للأطباء في القطاع العام الذين يعانون حيفا مقارنة مع زملائهم في القطاع الخاص. واستغرب البرلماني تأخر إصدار قانون التصريح بالمهن الحرة والأجراء المستقلين في الصناديق الاجتماعية منذ 2002، إلى الآن، بسبب عراقيل، ذات طبيعة تشريعية، خاصة بمجلس المستشارين الذي تحول إلى مقبرة للقوانين، أكثر من وزارة الأمانة العامة للحكومة.

ومن جهة أخرى، هاجم رئيس فريق “بيجيدي” بمجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، استمرار عرقلة مشروع القانون المتعلق باستفادة الوالدين من التغطية الصحية، واصفا ذلك بوصمة عار على جبين أعضاء مجلس المستشارين، داعيا إلى التعجيل بإخراج القانون الذي لا يتضمن سوى تعديل بسيط تتم من خلاله إضافة الوالدين قصد الاستفادة من التغطية الصحية التي يتم اقتطاع مساهماتها من المنخرطين.

وسجل رئيس فريق “المصباح” أن التغطية الصحية الإجبارية المعمول بها حاليا، تعيش على إيقاع عدد من الإشكالات، ومنها تعدد الأنظمة والصناديق، واختلاف الانخراطات ونسب التعويض، وسلة العلاجات، وغياب الالتقائية، والافتقار إلى نظام معلوماتي مندمج.

وطالب إبراهيمي برفع الضرائب على المواد الاستهلاكية التي تحدث ضرارا صحيا، مثل الكحول والمواد السكرية، والسجائر ببيع أرخص علبة سجائر ب100 درهم، وتحويل تلك الضرائب إلى صندوق لتمويل التغطية الصحية التي ستتطلب 900 مليار سنتيم للفئات الهشة التي تستفيد حاليا من نظام ” راميد”.

أحمد الأرقام