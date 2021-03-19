الجامعة تتجاهل تهديدات الرجاء

رفضت تأجيل الديربي وتسريبات عن إلغاء العطلة أربكت الأندية وبلقشور: نحترم البرنامج

رفضت جامعة كرة القدم والعصبة الاحترافية طلبا للرجاء الرياضي، يقضي بتأجيل مباراة الديربي أمام الوداد، المقررة الأحد المقبل في الخامسة بملعب محمد الخامس ضمن الدورة 10 من بطولة القسم الأول.

وربط الرجاء طلب التأجيل بتلقي بعض لاعبيه الدوليين استدعاءات للالتحاق بمنتخبات بلدانهم، وهدد باللجوء إلى الهيآت المختصة، لكن الجامعة رفضت طلبه.

وبررت الجامعة رفضها بأن فترة التوقف الدولي المحددة من قبل «فيفا»، لتسريح اللاعبين لمنتخباتهم، لن تبدأ إلا في 22 مارس الجاري، أي بعد يوم من إجراء المباراة، وبالتالي ليس هناك مبرر لتأجيل المباراة أو تسريح اللاعبين قبل الوقت المحدد.

ويمكن للرجاء رفض التحاق لاعبيه الأجانب بمنتخباتهم، بحجة اضطراب الرحلات الجوية بسبب انتشار فيروس كورونا، طبقا للوائح الجديدة للاتحاد الدولي “فيفا”، لكن إدارة الرجاء اختارت طلب التأجيل.

وأثارت برمجة الديربي الأحد المقبل جدلا كبيرا، بالنظر إلى أنها تأتي في أسبوع يخوض فيه الوداد والرجاء مباراتين خارج أرض الوطن، الأول في ملعب حوريا كوناكري الغيني (أمس الثلاثاء)، والثاني في ملعب نكانا الزامبي (اليوم الأربعاء).

من ناحية ثانية، أربكت تسريبات من داخل الجامعة حول تراجعها عن توقيف البطولة نهاية الأسبوع الجاري الأندية الوطنية، إذ سارع بعضها إلى استدعاء لاعبيه في وقت متأخر من الليل.

وأكد عبد السلام بلقشور، رئيس لجنة المنافسات بالعصبة الاحترافية، “كانت فعلا هناك مقترحات بخصوص تعديل البرمجة، وإجراء مباريات الدورة 10 نهاية الأسبوع الجاري، لكننا خلصنا إلى ضرورة احترام البرنامج، لعدة اعتبارات، أهمها أنه تم إعداده عن طريق البرمجة الإلكترونية، ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص بين الأندية”.

ورغم أن الأسباب التي فرضت توقيف البطولة انتفت، بعد إلغاء كأس إفريقيا للفتيان، فإن الجامعة والعصبة الاحترافية قررتا احترام البرنامج، حسب عبد السلام بلقشور.

وهكذا، فإن مباراتين فقط عن الدورة 10 ستجريان نهاية الأسبوع الجاري، تخصان الأندية المشاركة قاريا، لصعوبة برمجة مبارياتها مستقبلا، ويتعلق الأمر بأولمبيك آسفي ونهضة بركان الأحد في الثالثة، والوداد والرجاء اليوم نفسه في الخامسة، فيما ستجرى باقي المباريات يومي 3 و4 أبريل المقبل.

عبد الإله المتقي وصلاح الدين محسن