تدخلات لتأهيل ماسينا

اللاعب حاضر في المعسكر وخاليلوزيتش يقدم الخطوط العريضة للمنتخب

علمت “الصباح” أن جامعة كرة القدم تسابق الزمن لتأهيل آدم ماسينا، الظهير الأيسر لواتفورد الإنجليزي، من أجل المشاركة في مباراتي موريتانيا وبوروندي في 26 و30 مارس الجاري، لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا بالكامرون 2022.

وكشفت مصادر مطلعة أن إدارة الجامعة تلقت تطمينات بشأن الترخيص لماسينا، ما يعني أنه سيكون حاضرا في المعسكر التدريبي المغلق، الذي يخوضه المنتخب الوطني بمركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، الاثنين المقبل.

وحسب المصادر نفسها، فإن خاليلوزيتش قرر استدعاء ماسينا للمشاركة في معسكر المعمورة، إلى جانب منير حدادي، مهاجم إشبيلية، الذي سيدشن أولى مبارياته الدولية مع الأسود، بعد انتزاع موافقة اللعب للأسود.

وينتظر أن تضم لائحة المنتخب الوطني وجوها جديدة، في ظل رغبة خاليلوزيتش في استدعاء مجموعة من لاعبي البطولة، الذينتألقوا في بطولة إفريقيا للمحليين، وتراجع مستوى بعض المحترفين، ناهيك عن العراقيل، التي تضعها الأندية الأوربية لمنع دولييها من الالتحاق بمنتخبات بلدانهم.

ويعقد الناخب الوطني ندوة صحافية، غدا (الخميس)، بمركز محمد السادس عبر تقنية المناظرة المرئية، على خلفية التدابير الاحترازية للتصدي للجائحة، وتبث مباشرة على الموقع الرسمي للجامعة وقناة “يوتوب”، بداية من الحادية عشرة صباحا.

وسيقدم الناخب الوطني الخطوط العريضة لاستعدادات المنتخب وتحدياته المستقبلة، كما سيدافع عن اختياراته الجديدة، وأسباب توجيه الدعوة للاعبين جدد، وإبعاد آخرين.

عيسى الكامحي