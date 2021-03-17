المخابرات الجزائرية تخترق “مينورسو”

زوج موظفة ببعثة الأمم المتحدة يفضح تجنيدها من قبل الجزائر وتنسيقها مع انفصاليي الداخل

فجر (م. ع) الحامل للجنسية الهندية فضيحة دبلوماسية تورط المخابرات الجزائرية، إذ كشف إثر الاعتداء عليه بجنوب إفريقيا من قبل عناصر ملثمة، أن زوجته السابقة “أنجليكا” تعمل لصالح الجبهة الانفصالية والجزائر، وتنسق مع ما أسماه “الجيش الإلكتروني الانفصالي”.

وتتكون الخلية الداعمة للانفصال من أربعة عناصر، الموظفة المذكورة، وزوج أختها، وهو من انفصاليي الداخل، وموريتاني صاحب دار للضيافة بمراكش، وموظفة أممية سبق للمغرب أن طردها.

وتتوفر “الصباح” على وثائق تؤكد قيام الموظفة الأممية بتحويلات مالية دورية إلى أشخاص بالعيون ثمنا لمعلومات يمدونها بها، وأن زوج أختها عميل للمخابرات الجزائرية، بعدما نجحت ليلى زروكي، الدبلوماسية الجزائرية، رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالكونغو، في استقطابه، وبواسطته تم تجنيد أنجليكا.

وتوصلت “الصباح” بوثائق تؤكد أن أنجليكا، الموظفة في “مينورسو”، متزوجة من شخص انفصالي يدعى بابا مشنان، وهو من أصل موريتاني، ويتوفر على الجنسية الإسبانية، واستقرت بالعيون لمدة سنتين، ثم انتقلت إلى مراكش، حيث اشترت له دارا للضيافة بمنطقة “تاكركوست”. وقد استغلت الموظفة الأممية المشروع السياحي البعيد عن الأقاليم الجنوبية مقرا لهيأة أركان تستقبل فيه انفصاليين يدعمون أطروحة “بوليساريو” الانفصالية.

ومن الذين توافدوا على دار الضيافة المذكورة، أمينة نور الدين، العضو ببعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، مسؤولة الموارد البشرية، قبل أن يتم طردها من المغرب بعد أن اتضح دعمها للبوليساريو وانخراطها في دائرة المناورات الجزائرية، إذ حاولت، في 2016، الدخول إلى المغرب لكن سلطات مطار محمد الخامس بالبيضاء أوقفتها وتم ترحيلها مرة أخرى، واتضح أن “أنجليكا” وسائقها (م. س) كانا ينتظرانها خارج المطار.

وتعددت مداخل الفساد في البعثة الأممية، إذ أمر أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، بإطلاق تدريب لعناصر “مينورسو” لضبط عمليات توزيع حصص الغذاء بمخيمات تندوف، يعتمد في سابقة نظاما إلكترونيا يهدف إلى مراقبة فساد الجهات المكلفة باستقبال وتخزين المساعدات الإنسانية.

وعلمت “الصباح” أن كولين ستيوارت، رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء واللواء ضياء الرحمن، قائد القوة العسكرية، أشرفا، بحر الأسبوع الماضي، على تدريب لفائدة عناصر البعثة لتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة توزيع حصص المواد الغذائية على المحتجزين بتندوف.

وأجرى فريق من مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برئاسة عبد المعراج، ضابط نظم المعلومات، دورات تدريبية وتنفيذية للموظفين العسكريين والمدنيين العاملين في مجال الإشراف على توزيع المساعدات الدولية للبدء في استعمال نظام (إر. إم. إس) من أجل وقف نزيف الحصص المخصصة للمحتجزين فوق تراب الجارة الشرقية، والتي كشفت تقارير أنها تباع في أسواق موريتانيا والجنوب الجزائري.

ياسين قُطيب