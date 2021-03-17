أخبار الصباح

< رباح

طالب العديد من نشطاء العدالة والتنمية بالقنيطرة عزيز رباح، رئيس البلدية، بعدم الترشح لولاية ثالثة، على رأس مجلس المدينة. مقابل ذلك، يدفع أغلب مناضلي حزب العدالة والتنمية في اتجاه ترشيح صهره أحمد الهيقي، النائب البرلماني، أو رشيد بلمقيصية، الذي ينوب عنه حاليا في تدبير شؤون المدينة.

(ع. ك)

< شيشة

أغلقت السلطات المحلية بمراكش مقهى بحي المسيرة، لرفض صاحبه احترام تدابير مواجهة كورونا. وعلمت "الصباح" أن قرارا بالإغلاق المؤقت صدر أول أمس (السبت)، واتخذ إثر إنجاز محاضر بعد مداهمة أمنية للمقهى وضبط أزيد من 30 زبونا، يستهلكون "الشيشة" داخله. وانتهت المداهمة بحجز قنينات النرجيلة ووضع مسير المحل رهن الحراسة النظرية لتقديمه للمحاكمة، بسبب خرق الطوارئ الصحية.

(م. ص)

< لقاحات

أشارت معطيات صادرة عن خزينة الدولة، بشأن الموارد والنفقات المسجلة خلال يناير وفبراير الماضيين، إلى أن النفقات المخصصة لاقتناء اللقاحات وصلت، مع نهاية فبراير الماضي، إلى مليار و842 مليون درهم. ولم تقدم نشرة الخزينة تفاصيل أكثر حول المبلغ وكيفية إنفاقه.

(ع. ك)

< حفر

فضحت التساقطات المطرية الأخيرة ببوسكورة، هدر المال العام وتفويت الصفقات لمحظوظين دون مراقبة، بعد أن ظهرت حفر كبيرة على طريق رئيسية كلفت مقاولة بإعادة إصلاحها وترميمها منذ سنة. وتداول فاعلون ببوسكورة مقطع فيديو يكشف معاناة سائقي شاحنات وسيارات من الحفر بالطريق المذكورة، ما تسبب في عرقلة السير، مبرزين أن المقاولة المعنية تحتكر أغلب صفقات جماعة بوسكورة، من بينها صفقة إصلاح الطريق التي فوتت لها في 2020.

(م. ل)

< وثائق

طالبت المنظمة الديمقراطية للمهاجرين ومجلس مهاجري بلدان جنوب الصحراء بالمغرب، السلطات الحكومية بمنح بطاقات إقامة مؤقتة لمدة سنة لجميع المهاجرين، الذين يتقدمون بطلب الاستفادة، وتمكينهم منها في زمن معقول. وأطلقت الهيأتان مبادرة "الوثائق للجميع"، مطالبين بوقف الاعتقالات وعمليات التنقيل الداخلي للمهاجرين، واتخاذ تدابير تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للهجرة وللجوء، التي أطلقها الملك.

(ب. ب)