أداء 4 ملايير من الفوائد على ديون الدولة

أدت خزينة الدولة خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، فوائد على القروض، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 4 ملايير و571 مليون درهم (457 مليار سنتيم)، منها 3 ملايير و853 مليون درهم لمقرضين محليين و718 مليون درهم لدائنين أجانب، ما يمثل أزيد من 15 في المائة، من إجمالي الفوائد التي ستؤدى، خلال السنة الجارية، والمحددة في 28 مليارا و678 مليون درهم، ويتجاوز إجمالي الفوائد ميزانية وزارة الصحة، بثمانية ملايير درهم (800 مليار سنتيم).

ولجأت الحكومة، خلال يناير وفبراير الماضيين، إلى اقتراض 9 ملايير و800 مليون درهم، من السوق المالي الداخلي، و17.9 مليارا من السوق الخارجي.

وينتظر أن يصل إجمالي القروض مع متم السنة الجاريــــــة إلى 107 ملاييـــــــــــر و200 مليون درهم، أزيد من 66 مليارا من الاقتراض الداخلي، و41 مليارا من الخارج.

ودفعــت الأزمـــــــــة التـــــــــي تعانيهــــا الماليـــــــة العمومية بسبب تداعيات الجائحة، الحكومة إلى اللجوء للاقتراض، من أجل تمويل حاجيات الخزينة.

وأكد بنك المغرب أن معدل مديونية الخزينة، سينتقل، خلال السنة الجارية إلى 75 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عـــــوض 65 في المائة في السنة الماضية، وستصــــل المديونية العموميـــــة، التـــــي تشمــــــل مديونيــــــة الخزينة والمقاولات العمومية والقروض المضمونة، من قبل الدولة، 91.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع نهاية السنة الجارية، ما يناهز 1055 مليار درهم (أزيد من 100 ألف مليار).

وأكدت المندوبية السامية في دراسة سابقة، أن معدل الدين العمومي الإجمالي وصل إلى 81.3 % من الناتج الداخلي الإجمالي، مشيرا إلى أن هذه النسبة لم تتجاوز 73.4 % في متوسط الفترة الممتدة ما بين 2010 و2017، و60.2 %، خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2009.

وتوضح هذه المعطيات أن حجم المديونية ارتفع بشكل ملحوظ خلال الحكومتين، اللتين ترأسهما حزب رئيس الحكومة.

عبد الواحد كنفاوي