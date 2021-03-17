استغلال النفوذ يطيح بقاض

سحب رخصة سياقة سائق بمراكش بعد حادثة سير وابتزه لإجباره على إصلاح سيارته

اهتزت مراكش، الأسبوع الماضي، على وقع فضيحة مدوية بطلها قاض مكلف بالأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء، بعد تورطه في قضية تتعلق باستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن اتهام القاضي وقرار متابعته من قبل القضاء، يأتيان إثر شططه في استعمال السلطة، بعد أن سحب رخصة سياقة سائق خلال حادث مرور بسيط وقع بينهما، لإجباره على التكفل بمصاريف إصلاح سيارته التي تسبب فيها الحادث، دون سلوك المساطر القانونية المعمول بها في حوادث السير.

وأضافت المصادر ذاتها، أن القاضي الذي استأنف عمله حديثا لمناسبة خضوعه لعلاج يتعلق بمرض نفسي، منح السائق رقمه الشخصي، وأمره بضرورة الاتصال به وإحضار مبلغ مالي قيمته 500 درهم، إذا كان يرغب في استرجاع رخصة سياقته المحجوزة.

وكشفت مصادر متطابقة أن تفجر الفضيحة، جاء بناء على قرار السائق اعتماد المساطر القانونية ضد تعسف القاضي، مفضلا عدم الاستسلام لـ”الحكرة”، التي شعر بها بعد السلوك الممارس من قبل المسؤول القضائي.

وأوردت المصادر، أن السائق توجه مباشرة إلى النيابة العامة وقدم شكاية في الموضوع، مشيرا إلى أنه تعرض للشطط والابتزاز من قبل شخص يدعي أنه نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، جراء وقوع حادثة سير بينهما.

وأمام المعطيات الخطيرة التي تضمنتها الشكاية، أمرت النيابة العامة مصالح الأمن بالتنسيق مع المشتكي، للاشتباه في أن يكون المشتكى به نصابا ينتحل صفة ينظمها القانون لابتزاز ضحاياه.

ولاستدراج المشتبه فيه، اتصل به السائق لتحديد مكان اللقاء لتسليمه المبلغ المتفق عليه، مقابل استعادة رخصة السياقة، وهو الطعم الذي ابتلعه المشتكى به، الذي ما إن تسلم الأموال المطلوبة، حتى وجد نفسه محاصرا من قبل الشرطة.

وبعد أن تبين أن المشتبه فيه قاض بالمحكمة الابتدائية، تم إشعار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتطورات القضية، فأمر نائبه بالاستماع إلى القاضي المتهم، لتمتعه بالامتياز القضائي.

وبعد الاستماع إلى القاضي المتهم، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعته في حالة سراح، وإحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.

وعلمت “الصباح” أن قاضي التحقيق باستئنافية مراكش قررمتابعة القاضي المتهم في حالة سراح بتهمة استغلال النفوذ.

محمد بها