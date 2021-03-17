استنفار ببني ملال

الوالي استقبل العسري بعد تعيينه وطالب المكتب بتطوير الفريق

حث والي الجهة خلال استقباله أعضاء المكتب المديري لرجاء بني ملال، أول أمس (الثلاثاء)، بعد تعيين المدرب مصطفى العسري، على تحسين وضعية الفريق، الذي مر بمرحلة فراغ، رمت به إلى أسفل الترتيب، داعيا إلى بذل الجهود ليلعب الفريق الأدوار الطلائعية، وإسعاد جماهير فريق رجاء بني ملال التي تترقب صحوة جديدة.

ودعا الوالي إلى حكامة جيدة لمالية رجاء بني ملال، الذي يتلقى الدعم من المال العمومي، إذ ينبغي صرفه في أمور تعود بالنفع على الفريق، مشددا على أنه يحرص كل الحرص على تنمية الفريق، الذي تخصص له الجهات الداعمة منحا مهمة، ما يقتضي من المسؤولين الوفاء بكل التزاماتهم نحو اللاعبين، الذين توصلوا بكافة مستحقاتهم، سواء الخاصة بالموسم الجاري، أو التي كانت عالقة بذمة الفريق منذ سنوات.

ووعد والي الجهة بحشد الدعم المالي وحث الجهات المانحة على إنعاش خزينة الفريق، التي تشكو خصاصا كبيرا بعد تسديدها ديونا عالقة منذ سنوات.

وشكر رئيس الفريق والي الجهة، الذي قال إنه لا يذخر جهدا لدعم رجاء بني ملال وحرصه الشديد على معرفة تفاصيله.

وشرع مصطفى العسري في مهامه مدربا لرجاء بني ملال، وبرمج مباراة إعدادية وقف فيها على بعض مشاكل الفريق التقنية ووعد بحلها، والبحث عن التشكيلة المثالية.

سعيد فالق (بني ملال)