كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

تصدر أمل الرجاء الرياضي بطولة القسم الثاني هواة، شطر الشمال الغربي، ب 31 نقطة، بعد الفوز أول أمس (السبت)، بملعب الصخور السوداء بهدف لصفر، لحساب الجولة 14 من البطولة.

وسجل هدف المباراة الوحيد، طه العشبيري، ليضع فريقه في صدارة البطولة، مناصفة مع اتحاد يعقوب المنصور، مواصلا بذلك سلسلة انتصاراته المتتالية.

الفتح الرياضي

منح مصطفى الخلفي، مدرب الفتح الرياضي، راحة إلى اللاعبين إلى غاية بعد غد (الأربعاء)، بعد المباراة التي جمعت الفريق بحسنية أكادير، أول أمس (السبت)، لحساب الجولة 9 من البطولة الوطنية.

ويستأنف الفريق الرباطي استعداداته لمنافسات البطولة، بعد استفادة اللاعبين من ثلاثة أيام راحة، بالنظر إلى التوقف الاضطراري، الذي فرضته فترة الاتحاد الدولي، وألزمه بخوض مباراة المغرب الفاسي في 4 أبريل المقبل، لحساب الجولة العاشرة.

المغرب الفاسي

أجرى إسماعيل الجامعي، رئيس المغرب الفاسي، سلسلة من اللقاءات التواصلية مع رؤساء أندية هواة في المنطقة، لتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون، بحضور مدرب الفريق الأول ميكاييل غاموندي وعبد القادر الزوين مندوب وزارة الشباب والرياضة.

ويسعى الفريق الفاسي إلى منح مواهب المنطقة، فرصة حمل قميص «الماص» وولوج مركز تكوينه، والإنهاء مع مرحلة إهمالها، علما أن رئيسه وضع حافلات تحت تصرف فرق بالمنطقة تعاني مشكل التنقل.

حسنية أكادير

فاز أمل حسنية أكادير، الذي يدربه جمال أبو المغار، أول أمس (السبت)، على أمل أولمبيك آسفي، بهدفين لواحد، لحساب الجولة التاسعة من بطولة الأمل شطر الجنوب.

وعرفت المباراة تألق المهدي أصبايو، الذي سجل الهدف الأول للحسنية، قبل أن يسجل دفاع آسفي هدفا ثانيا في مرماه.