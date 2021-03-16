اتهام راق باغتصاب بلجيكيات

أعلنت محكمة الجنايات بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، انطلاق محاكمة إمام مغربي يمتهن الرقية الشرعية، يتابع من أجل ارتكابه جريمة الاغتصاب وهتك عرض نساء.

ووجهت ثلاث نساء، حسب وسائل الإعلام البلجيكية،شكاية إلى المصالح الأمنية ببروكسيل تتهم الراقي باغتصابهن بمنزله الذي يتخذه مقرا لجلسات الرقية الشرعية، بعدما استغل ضعفهن ومرضهن في ممارسة الجنس عليهن بالقوة، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن من بين الضحايا زوجة المشتبه فيه، إذ طالبن بإحالته على المحكمة إثر إقدامه على اغتصابهن والدخول معهن في علاقة جنسية غير رضائية.

وحسب المشتكيات، فإن المتهم اغتصبهن أثناء قيامه بطقوس يدعي أنها تدخل في اختصاصه المتعلق بإخراج الجن والمس بالرقية الشرعية، في حين أكدت زوجة المتهم، في تصريحاتها للمحكمة، أنها تعرضت للضرب المبرح والاغتصاب، إذ كان يجبرها على الخضوع لنزواته، إضافة إلى تعريضها للعنف الجسدي والنفسي، الأمر الذي دفعها إلى الوقوف في صف باقي النسوة الضحايا من أجل وضع حد لتلك السلوكات غير الأخلاقية، حسب قولها.

وقالت مشتكية أمام هيأة المحكمة نفسها، إنها عانت منذ فترة اضطرابات نفسية وعصبية، ما جعلها تقصد الراقي طلبا للعلاج، لكنها تفاجأت أثناء قيامه بطقوس إخراج الجن بتجريدها من ملابسها واغتصابها بعد دخولها في حالة يكون فيها ذهنها غائبا، أما أخرى، فأشارت إلى أن المتهم منح لها وعدا يتمثل في مساعدتها على انتزاع حقها من الميراث بعد تعرضها للظلم من قبل إخوتها، وأكد لها في جلسات سرية داخل منزلها أنه سيقوم بتحرير طلاسم ستعيد إليها أملاكها، لكنها اكتشفت، بعد ذلك، أنها ضحية جريمة اغتصاب ارتكبت في حقها، دون أن تتمكن من المقاومة.

وحددت هيأة محكمة الجنايات أبريل المقبل، موعدا للنطق بالحكم في القضية، علما أنهاحصلت على أدلة كثيرة تورط الراقي في الابتزاز الجنسي والنصب على إحدى الضحايا، وعاينت صورا ورسائل نصية وصفت بالخادشة للحياء، في حين أن بعض الجمعيات اعتبرت إدانة المتهم من شأنها أن تلقن درسا لبعض أفراد الجالية المغربية الذين يستغلون النساء لابتزازهن واغتصابهن، وأن تعيد بعض الاطمئنان للضحايا في قضايا مماثلة، خاصة أن الاغتصاب والنصب باسم “الرقية الشرعية” أصبحا مهنة لبعضهم.

خالد العطاوي