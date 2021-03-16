“لخبطة” في مواعد التلقيح

شباب توصلوا بموعد في وقت ينتظر آباؤهم تاريخا للجرعة الأولى

الأربعاء المقبل، سيتجه الشاب (م.ع) إلى مركز للتلقيح بوسط البيضاء لأخذ جرعته الأولى، بينما لم تتوصل والدته بعد بموعدها للاستفادة من المرحلة نفسها.

وأكمل الشاب (م.ع) سنته الرابعة بعد العشرين في فبراير الماضي، ورغم ذلك حدد له النظام المعلوماتي التابع لوزارتي الصحة والداخلية موعدا لتلقي الجرعة الأولى وربما الجرعة الثانية بعد 21 يوما، أو 28 يوما حسب نوع اللقاح، بينما والدته (43 سنة)، مازالت تنتظر، إذ كلما أرسلت رقم بطاقة تعريفها الوطنية إلى الرقم 1717، جاءتها رسالة خطية سريعة، تحدد لها مكان التلقيح، وتطلب منها الانتظار إلى حين تحديد موعد. قالت (س.ط) إنها لم تفهم أي شيء، وحين تحدثت إلى “الصباح”، أكدت أن ابنها، الذي يتابع دراسته في مدرسة عليا خاصة، كان يجرب مع زملائه التواصل مع الرقم الخاص 1717، قبل أن يفاجأ برسالة خطية تخبره ليس فقط بمكان مركز التلقيح، بل بموعد (الأربعاء 17 مارس ٢٠٢١).

وأوضحت الوالدة أنها أخبرت زوجها بذلك، فاستغرب الأمر، مرجحا أن يكون خطأ ما في الموضوع، علما أن ابنهما لا يشكو من أي مرض مزمن ولا يتوفر على أي ملف طبي، يسمح له بالاستفادة من الجرعة الأولى من اللقاح في هذا الوقت.

وبدوره، جرب الأب إرسال رقم بطاقة تعريفه الوطنية إلى الرقم 1717، فتوصل على الفور برسالة خطية تخبره فقط بمكان مركز التلقيح المحدد تلقائيا، وفق العنوان المدرج في البطاقة، بينما طلب منه انتظار تحديد موعد الجرعة الأولى. وتفهم الأب، يبلغ 52 سنة، أن موعد استفادته لم يحن بعد، لأنه غير مدرج في اللوائح الحالية، لكنه لم يستوعب أن ابنه (24 سنة) توصل بموعد قار، وسيذهب الأربعاء المقبل لتلقي جرعته الأولى، وربما جرعته الثانية بعد أيام، دون أن يستفيد هو من ذلك. وفي غياب أي معلومة رسمية حول هذا الارتباك في مواعد التلقيح، ودخول فئات جديدة، حاول أحد المهتمين أن يشرح لـ”الصباح” أن الأمر يتعلق بعملية عشوائية لتلقيح فئات من مختلف الأعمار، لإخضاع اللقاحات إلى مزيد من التجريب والنجاعة والأمن.

وشبه المهتم هذه العملية بمرحلة جديدة من التجارب السريرية موازية للحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19″، خصوصا مع ظهور سلالات متحورة جديدة في العالم.

ومنذ 20 فبراير الماضي، لم يصدر عن وزارة الصحة أي بلاغ بخصوص إدراج فئات جديدة في عمليات التلقيح، إذ أعلنت، في ذلك التاريخ، عن توسيع استفادة المواطنين من عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، لتشمل الفئات العمرية ما بين 60 عاما و64 ، والحاملين لأمراض مزمنة.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الخطوة ستكون “بالموازاة مع تلقيح الفئة المستهدفة حاليا والبالغة من العمر 65 سنة فما فوق، التي بدأت في 12 فبراير الماضي”.

يوسف الساكت