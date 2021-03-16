سقط القناع

في أغنية شهيرة، تناجي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حبيبها، بكل ما تملك من غنج ودلع ورِقة، “أَخَصْمَكْ آه..أسيبكْ لآ”. أي يمكن أن أغضب عليك و”أزعل”، أو يكون لي موقف من تصرفاتك، لكن لا يمكن أن أفترق معك، أو أتركك، وأرحل إلى غير رجعة.

هذا بالضبط ما فعله بنكيران، حين كتب ما يشبه “أَخَصْمَكْ آه.. أسيبك لآ” لزملائه وخلانه في الحزب، مقررا “مخاصمة” عدد من الرجال (دون النساء!!)، لكن لن “يسيبهم” أبدا مهما فعلوا، فقط، سيُجمد عضويته حتى يزورونه بفيلا “نبيلة”، ومعهم عربة يجرها حصان، عليها كيس سكر وصندوق زيت، و”مشموم” ورد، “يزاوڴون” فيه، كي يعود إلى البيت.

فمع كل الاحترام الذي نكنه إلى قرائنا، وأصدقائنا في العدالة والتنمية، لم نجد غير هذا التشبيه لفهم السلوك الذي صدر، أول أمس (الخميس)، عن رئيس الحكومة السابق وأحد قيادات الصف الأول للتيار الديني في العالم الإسلامي الذي يُسمع إلى صوته ومواقفه وآرائه في عدد من قضايا الأمة.

لم نجد غير صورة الغنج و”الدلال” لوصف خروج بنكيران، في مواقع التواصل الاجتماعي، محتجا على مصادقة جهاز حكومي، مكون من تحالف خمسة أحزاب، على مشروع قانون يبيح الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

سلوك أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه يفتقر إلى اللياقة التنظيمية وأخلاق السياسة والعمل الحزبي، الذي لم يصل إلى هذا المستوى من الانحطاط حتى في أزماته الكبرى، ولم يلجأ زعيم، منذ أربعينات القرن الماضي، إلى تحرير قرار تجميد عضويته على ورق يُستعمل في تلفيف الزبدة، وينشره إلى العلن بهذه الطريقة.

وبهذا السلوك أيضا، ودع بنكيران، أول أمس (الخميس)، عمليا، حقل السياسة ودخل حقلا آخر اسمه “البلطجة” وفرض الأمر الواقع، ومنطق “أنا وبعدي الطوفان”، أو “أنا ربكم الأعلى” (أستغفر الله العلي العظيم)، “فإما أن تشتغلوا وفق مزاجي وخطتي ورغبتي، أو كلكم ظالمون، مطرودون من جنتي”.

إن “سقطة” بنكيران، كانت متوقعة منذ فشله في فرض شروطه على المغاربة بعد انتخابات 2016، إذ ظهرت، آنذاك، نزعة الرجل في الهيمنة والإقصاء من أجل الاستفراد بدفة الحكم لوحده، على أن تشتغل الأحزاب الأخرى “خادمة” صاغرة تحت رجليه، في ضرب صريح لتاريخ عريق من تقاليد السياسة والتعددية وأخلاق الائتلاف.

هذا الرجل، الذي ترأس الحكومة بين 2012 و2016، يستطيع أن يتسامح في أي شيء إلا أنانيته وحبه الجارف لذاته ومصلحته الخاصة، والباقي كله تفاصيل صغيرة لا يعتد بها.

وها هو اليوم، يحمل معولا، ويهدم حزبا برمته ويشقه نصفين، لتحقيق رغبته في الهيمنة وفرض الرأي الواحد على الجميع، ولا يتردد قيد أنملة في تنفيذ ما يخطر بباله.

والحقيقة، أن حزب العدالة والتنمية، كباقي الأحزاب بمرجعية دينية محافظة، يوجد به عدد بلا حصر من أشباه بنكيران، ينظرون إلى من يخالفهم الرأي، باعتبارهم زنادقة وخارجين عن الملة، ويرون في النقاش والجدل مضيعة للوقت، والحوار رجسا من عمل الشيطان، وهم مستعدون، في كل لحظة، لاستعمال أسلحة تحت الحزام للدفاع عن أنفسهم، كما فعل بنكيران.

بنكيران لم يفعل أي شيء غير فضح المستور.

رفع القناع الذي كان يخفي حقيقة الوجوه.

وخلع ثوب التقية عن قيادات بأنياب بارزة،

اعتقدناها تبتسم، مثل ليث..

لكنها جاءت لتفترس.