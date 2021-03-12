المغرب يعلق رحلاته مع بلدان جديدة

علق المغرب، ابتداء من أول أمس (الاثنين)، رحلاته الجوية مع مجموعة من البلدان الجديدة، ذهابا وإيابا، في إطار الإجراءات الاحترازية، التي فرضتها التطورات الوبائية المتعلقة باكتشاف سلالات جديدة من فيروس «كورونا» المتحور في البلاد.

ويتعلق الأمر بستة بلدان، هي بولونيا والنرويج وفنلندا واليونان ولبنان والكويت، إذ قررت السلطات منع التوجه إليها أو العودة والدخول منها إلى التراب الوطني، إلى غاية 21 مارس الجاري، بمن في ذلك المسافرون القادمون من هذه البلدان عبر بلدان أخرى، حسب ما أكده المكتب الوطني للمطارات، في صفحته الرسمية على «فيسبوك». وقبل أيام، علق المغرب رحلاته من وإلى الجزائر ومصر، مؤقتا إلى غاية التاريخ المذكور نفسه، بالإضافة إلى المسافرين القادمين عبر هذين البلدين من بلدان عبور أخرى.

وتنضاف البلدان الجديدة إلى مجموعة أخرى من الدول، التي علق المغرب رحلاته الجوية معها، منذ بدء انتشار السلالة الجديدة، وهي جنوب إفريقيا وبريطانيا والبرازيل والدنمارك ونيوزيلندا وإيرلندا، إضافة إلى تركيا والبرتغال وألمانيا وهولندا وسويسرا والنمسا والسويد والتشيك وأوكرانيا وإيطاليا وبلجيكا وأستراليا.

وجاء قرار تعليق الرحلات مع مجموعة من البلدان، بعد اكتشاف 24 سلالة متحورة من فيروس «كورونا» في المغرب، كلها من النوع البريطاني.

نورا الفواري