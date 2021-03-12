الامتحانات الإشهادية قائمة

أضرضور: إلغاؤها كان استثنائيا ومراجعة معايير تقييم مستوى التلاميذ يلزمه نقاش تربوي عميق

تعيش أسر ملايين التلاميذ حالة من التيه، في ما يتعلق بإمكانية إلغاء أو إقرار الامتحانات الإشهادية، في السنة السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي، خاصة بعد إلغاء الامتحانات الإقليمية والجهوية العام الماضي، وإلغاء الامتحانات المحلية في الدورة الأولى من الموسم الدراسي الحالي.

ومن أجل إيضاح الصورة، وتبديد الشائعات حول هذا الموضوع، يقول محمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية الرباط سلا قنيطرة، إن الامتحانات الإقليمية في المستوى السادس ابتدائي، والسنة الثالثة إعدادي قائمة، وستجرى بشكل عاد، إلا إذا تبين لنا بتنسيق مع السلطات العمومية والصحية، ضرورة إلغائها، بسبب الجائحة.

وأكد أضرضور، أن المؤشرات الحالية مطمئنة جدا، خاصة أن أرقام الإصابات تراجعت بشكل كبير، إضافة إلى أن المغرب يخطو خطوات حثيثة في حملة التلقيح، ولهذا فإن المؤشرات الحالية، لا توحي بأنه سيكون إلغاء لهذه الامتحانات، خاصة وأنها تكتسي أهمية كبرى، في ما يتعلق بتقييم مستوى التلميذ، وتضمن مبدأ تكافؤ الفرص، لأنها تجرى على المستوى الإقليمي والجهوي.

وتابع أضرضور، أن امتحانات السنة الأخيرة من المستويين الابتدائي والإعدادي، تمر عبر مرحلتين، إذ أن الامتحان الأول يكون في نهاية الأسدس الأول، ويكون محليا، بمعنى أنه موحد داخل المؤسسة التعليمية فقط، بينما امتحان نهاية السنة، الذي يسمى الامتحان الموحد، فيكون موحدا على المستوى الإقليمي بالنسبة إلى السادس ابتدائي، وموحدا على مستوى الجهة بالنسبة إلى الثالثة إعدادي.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الوزارة ارتأت إلغاء الامتحانات المحلية في يناير الماضي، إذ صدر قرار لوزير التربية الوطنية بعدم إجرائها، وتعويضها بنقاط المراقبة المستمرة. وأضاف أن الرأي العام يتساءل لماذا انتصر القرار للإلغاء، مبرزا أن السبب الرئيسي، يكمن في أن الوزارة أصرت على ضمان تكافؤ الفرص، لأن الجائحة كانت في أوجها نهاية الأسدس، إذ تجاوزت أرقام الإصابات 4 آلاف، وهو «ما دفعنا إلى إغلاق الكثير من المؤسسات التي تهدد سلامة التلاميذ والعاملين فيها، بسبب انتشار الفيروس داخلها أو بمحيطها، إذ علقنا الدراسة وعوضناها بالدراسة عن بعد، ولتلك الأسباب تم إلغاء الامتحانات المحلية».

وشدد أضرضور على أنه إلى حدود الساعة، لم تصدر الوزارة أي قرار يهم إلغاء امتحانات نهاية السنة، مبرزا أن مؤشرات الفرج بدأت تظهر، نتيجة تراجع الإصابات والتقدم في التلقيح، وقال «إننا نرى أن الامتحانات ستقام، إلا إذا ثبت لنا وجود مخاطر صحية ستمنع إجراءها»، موضحا أن التلاميذ يتلقون أغلبية تعليمهم بشكل حضوري، وأن البعض يعتمد نمط التناوب، وفتح المجال للتعلم الذاتي.

وخلص المتحدث نفسه، أن الحديث عن الإلغاء من عدمه سابق لأوانه، مشددا على أن الامتحانات الإشهادية مهمة، في تقييم مستوى التلميذ، واحتساب معدل النجاح، إذ تصل إلى 50 بالمائة، موضحا أن هناك من يطالب بمراجعة أنماط التقييم، والاستغناء عن هذه الامتحانات بشكل كامل، إلا أن هذه المسألة ليست بالسهولة التي يتصورها البعض، بل تحتاج إلى نقاش تربوي عميق، ورؤية وروية، فرغم أن بعض الدول ألغت هذه الامتحانات، لكن لا يمكن الإجهاز عليها بين عشية وضحاها، بل وجب فتح نقاش مستفيض، قبل اتخاذ قرار من هذا الحجم.

عصام الناصيري