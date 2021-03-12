شهادات التوقف عن النشاط للبيع

انتعشت “سوق” الشهادات الإدارية، بعدما ألزم المتضررون بالإدلاء بها للاستفادة من تسهيلات في أداء المستحقات الضريبية، خاصة المحلية منها.

ويلجأ مهنيون وحرفيون إلى السلطات المحلية للحصول على الشهادات التي تعفيهم من أداء الضرائب، بسبب توقف نشاطهم أو تضرره بفعل التدابير الاحترازية المعتمدة من قبل السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفادت مصادر “الصباح” أن سماسرة تحولوا إلى مستشارين يتصلون بأصحاب المهن والحرف المتضررين من الجائحة ويطلعونهم على الإمكانيات المتاحة من أجل تأجيل أداء مستحقاتهم الضريبية أو الاستفادة من الإعفاء، وينصحونهم بضرورة الحصول على شهادة إدارية من السلطات المحلية، تثبت تأثر نشاطهم بالجائحة، ويعرضون عليهم خدماتهم للتوسط لهم من أجل الحصول عليها، فارتفعت سومتها، خلال الأسابيع الأخيرة، إذ أصبحت شهادة التوقف عن النشاط تستخرج مقابل مبلغ مالي يصل في بعض الأحيان إلى 400 درهم، حسب قيمة الضرائب المترتبة على المعني بها، إذ كلما كان مبلغ الضريبة مرتفعا توجب دفع مبلغ مالي أعلى، وتتراوح عمولات الحصول على الشهادات الإدارية المطلوبة، عموما، بين 100 درهم و400، حسب ما أكدته مصادر مطلعة.

وأوضحت مصادر “الصباح” أن عددا من المهنيين يقبلون على سماسرة الوثائق الإدارية لتبرير تضرر نشاطهم وتراجع رقم معاملاتهم، الذي على أساسه يتم تحديد الواجبات الضريبية. كما أن هناك بعض النشاطات التي تؤدي مبالغ جزافية تلجأ إلى الوسطاء للحصول على شهادات تثبت تضرر نشاطهم، للتمكن من المطالبة بإعفاء من الواجبات المترتبة عليهم، التي تهم فترة الحجر الصحي والتدابير الاحترازية.

وفرضت المديرية العامة للضرائب عددا من الوثائق التي يتعين الإدلاء بها للاستفادة من تأخير الأداء أو تخفيض الواجبات الضريبية، للتقليص من تداعيات إجراءات الحجر الصحي على المداخيل الضريبية، التي ينتظر أن تسجل تراجعا ملحوظا، خلال السنة الجارية، بالنظر إلى أن تداعيات الجائحة لا تزال متواصلة وأن عددا من المقاولات تضرر نشاطها بشكل فعلي من تدابير الحجر الصحي، ما سينعكس على حصيلة نشاطها وأرباحها والواجبات الضريبية التي ستؤديها، إذ أن عشرات الآلاف من المقاولات ستصرح بنتائج سلبية. ويعمل مراقبو الضرائب على تشديد المراقبة على المقاولات التي لم تتضرر نشاطاتها، بل عرفت ازدهارا، على غرار مواقع التجارة الإلكترونية.

ويركز سماسرة الوثائق الإدارية على الحرفيين وصغار المقاولين لإقناعهم باستصدار الوثائق المطلوبة وأداء العمولات للحصول عليها، فلا يترددون في أداء مبالغ مالية مقابل حصولهم عليها، خاصة أولئك الذين يتوصلون بإشعارات لأداء ما بذمتهم من ضرائب.

عبد الواحد كنفاوي