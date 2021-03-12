وزارة “لا أحد” للصحة!!

موظفون يعافون مناصب المسؤولية وإدارة المستشفيات بوزارة أيت الطالب

فشل خالد أيت الطالب، وزير الصحة، في إقناع موظفيه وأطره بتقلد مناصب المسؤولية وإدارة المستشفيات التي ارتبطت في مخيلتهم بــ”تمارة” والعمل لساعات طويلة في اليوم والمواجهات مع الأطباء والممرضين والتقنيين والمرضى، في غياب التحفيزات والتعويضات الكافية.

وترك الموظفون عددا من المناصب بمستشفيات إقليمية وأخرى للقرب في عدة جهات، فارغة، إذ من أصل 38 منصبا فتحت فيها مسطرة الترشيح، لم يقبل بهذه المسؤولية سوى ثمانية موظفين فقط، بينما ظل 30 منصبا شاغرا إلى إشعار آخر.

ونشرت وزارة الصحة، السبت الماضي، لائحة المترشحين الذين تم انتقاؤهم لشغل مناصب مديري المراكز الاستشفائية والإقليمية الشاغرة، تبعا لقرار الوزير رقم 14311 بتاريخ 16 شتنبر 2020.

وحسب النتائج المعلنة، فإن مشكل الإدارة تم حله فقط في ثمانية مراكز استشفائية، هي المركز الاستشفائي الإقليمي للصخيرات تمارة، والمركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي سليمان، والمركز الاستشفائي الإقليمي للا مريم بالعرائش، والغساني بفاس، والمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بصفرو، وآخر يحمل الاسم نفسه بمكناس.

كما تم قبول مرشح بالمركز الاستشفائي الإقليمي بميدلت، وآخر بالمركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة.

ولم يتقدم أي مرشح في سبعة مراكز استشفائية هي، مركزا تاوريرت والحسن الثاني بفكيك، ومراكز اليوسفية وتاونات وطاطا، والمركز الاستشفائي الإقليمي الدقاق بزاكورة، ومركز الحسن الثاني بطانطان.

وظل 23 مركزا استشفائيا بعدد من الجهات يحمل صفة “لا أحد”، إذ لم تحسم الوزارة في الترشيحات المقدمة لها، علما أن أغلب الذين ترشحوا فعلوا ذلك من أجل ملء الفراغ، أو تحت طلب زملائهم، رغم أنهم يعرفون النتيجة مسبقا.

وتواجه وزارة الصحة إشكالية كبيرة في إدارة المستشفيات رافقتها منذ سنوات، ولم تنفع عدد من الحلول في إقناع الموظفين بتقلد هذه المهام، ضمنها إصدار مرسوم يغير ويتمم المرسوم المتعلق بالتنظيم الاستشفائي للرفع من التعويضات المالية المخصصة لمديري هذه المؤسسات الصحية.

ويهدف المرسوم الجديد إلى “تحفيز مديري المراكز الجهوية والإقليمية والمستشفيات من أجل القيام بالمهام المنوطة بهم، وتشجيع أكبر عدد من الموظفين على الترشح لهذه المناصب، بما يتيح ضمان تقدم كفاءات للتباري حول المناصب التي يتم الإعلان عنها.

ويرفع المرسوم الجديد مبلغ التعويض الشهري عن المسؤولية الممنوحة لمديري المراكز الجهوية والإقليمية والمستشفيات لتصبح مماثلة للتعويضات التي يحصل عليها رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المركزية بالرباط.

وبموجب هذا القرار سيستفيد رؤساء الأقطاب بالمراكز الاستشفائية من تعويض شهري قدره ألفا درهم، فيما خصصت 500 درهم شهريا لرؤساء أقطاب المستشفيات، و400 للأطباء رؤساء الأقسام والمصالح بالمستشفيات و300 درهم للممرضين الرئيسيين.

يوسف الساكت