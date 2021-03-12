“بلوكاج” لـ “بيجيدي” بصفرو

يلوح إخوان جمال الفيلالي، رئيس بلدية صفرو، بتفعيل المادة73 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تخول مطالبته عامل الإقليم بحل المجلس، بسبب وضعية “البلوكاج” التي أصبح يعيشها بعد فقدانه الأغلبية، والتحاق مستشاري الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بالمعارضة إلى جانب الحركة الشعبية والاستقلال.

وحملت مصادر مقربة من المعارضة المسؤولية في وضعية الشلل التي أصبح عليها المجلس، إلى الرئيس المنتمي إلى العدالة والتنمية، وإخوانه الاثني عشر، وفشله في تدبير شؤون المجلس، مؤكدة أنه بات يعيش أزمة مالية خانقة، لم تعد تسمح له بإنجاز أو تنفيذ أي مشروع لفائدة المدينة.

وأكد محمد ليغاتي، المستشار الاستقلالي، أن الرئيس يحاول رمي الكرة إلى المعارضة، في الوقت الذي فشل في الحفاظ على تماسك أغلبيته، بسبب التدبير الانفرادي، وغياب المقاربة التشاركية لدى الرئيس، وسوء التدبير المالي للميزانيات، والتي كشفت عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وكانت وراء متابعته أمام محكمة جرائم الأموال، علما أنه ورث عن المجلس السابق، على عهد الاستقلالي عبد اللطيف معزوز، فائضا بأزيد من مليارين.

وأوضح ليغاتي في حديث مع “الصباح”، أن المعارضة التي تمثل اليوم 22 مستشارا، تمارس أدوارها بشكل بناء، وساهمت في المصادقة على نقط تراها في صالح سكان المدينة، إلا أنها ترفض ما أسمته تبذير المال العام في مشاريع غير ذات أولوية، من قبيل صرف منحة لجمعية الرفق بالحيوان بعشرة ملايين، في الوقت الذي تعج شوارع مدينة حب الملوك بالكلاب الضالة، أو اقتناء سينما المغرب العربي من الورثة بمبلغ 550 مليونا، علما أن هناك مشروع مركب ثقافي خصصت له ثلاثة ملايير و400 مليون، ويمكن أن تساهم في تمويله عبر الشراكات مصالح قطاعات الثقافة والداخلية والشباب والرياضة.

ويرى عدد من مستشاري المعارضة أن العجز يتحمله الرئيس، الذي فشل في تسيير شؤون المجلس، ما عمق أزمة الميزانية، والتي حاول الرئيس تجاوزها، بتحويل عدد من البنود من التجهيز إلى التسيير، وهو ما تصدت له المعارضة، برفض التصويت على ميزانية 2021.

وعوض أن يقر بالفشل، ويعلن استقالته، يصر الفيلالي، يقول عضو من المعارضة، على الاستمرار في فرض حالة “البلوكاج” على المدينة، معلنا تشبثه بالكرسي، رغم فقدان الأغلبية، وممارسة المظلومية، كما هو حال إخوانه في العديد من المجالس والجهات.

وقال المستشار الاستقلالي، إن من بين الملفات التي تكشف سوء التدبير، ملف المطرح البلدي المثير للجدل، الذي تركه المجلس السابق، وكان على الرئيس أن يبادر إلى إطلاق طلبات العروض، إلا أن تماطله في البداية، حرم المدينة من إنجاز هذا المرفق العمومي.

برحو بوزياني