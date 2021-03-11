السليماني يعرض بالبيضاء

افتتح مساء السبت الماضي برواق “living 4 art” بالبيضاء، معرض فردي للفنان محمد السليماني، يقدم فيه، إلى غاية الرابع من أبريل المقبل، آخر أعماله التشكيلية التي جعلت من المرأة عنوانها الرئيسي.

ويضم هذا المعرض، الذي يحمل عنوان “Femme Enchantée”، أزيد من أربعين لوحة تشكيلية، من مختلف الأحجام، تبرز بشكل جلي مدى اهتمامه بالمرأة، إذ يجعل الزائر يسافر عبر لوحاته إلى عالم العجائب حيث يتراقص سحر المرأة على ألحان موسيقية.

وقال السليماني إن الخيط الناظم للوحات المعرض تتمثل في تيمة المرأة ببعدها الروحي، الذي يلج إلى دواخل النفس البشرية بكل آمالها وأحلامها، مبرزا أنه اشتغل في هذه اللوحات على الثنائية التي تميز حياة الإنسان برمتها ( الخير والشر، الليل والنهار).

وواصل السليماني أن الملامح التي تشكل الهوية البصرية لأعماله تمظهرت عبر إيقاعات موسيقية مختلفة، تجسد سمفونية الحياة، باعتبار أن كل كائن في هذا الوجود له دور في الوجود غير الأزلي على هذه الأرض، وبالتالي فكل يعزف على نمطه. وتجدر الإشارة إلى أن محمد السليماني، الذي ولد في البيضاء سنة 1974، يشتغل في مجال القضاء، ومنذ سنوات، لم يتوقف هذا الفنان عن التعبير عن إمكاناته في لوحاته، ويركز في أعماله على بورتريهات غالبا ما تكون لنساء.

ع. م