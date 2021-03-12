حجيج: هناك من يسعى إلى تدميري

رئيسة الجامعة والكنفدرالية الإفريقية للطائرة قالت إنها فخورة بما حققته

استغربت بشرى حجيج، رئيسة الجامعة الملكية والكنفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة، الحملة التي تشنها بعض الجهات عليها، رغم النتائج الجيدة التي حققتها في فترتها الرئاسية.

وكشفت حجيج، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، أن الموقع الرسمي للجامعة، تعرض للقرصنة، واستغل البعض هذا الموضوع للإساءة إلى صورتها، وقالت” لا أفهم كثيرا في الأمور، لكنني لست مسؤولة عما حدث”.

وأوضحت حجيج، أنه خلال ست سنوات التي قضتها على رأس الجامعة، قادت المنتخب في ثلاث مناسبات إلى كأس العالم، وتابعت “أعتز بهذه الإنجازات، والإقصاء الأخير لمنتخب الفتيان، وليس لمنتخب أقل من 21 سنة، له مبرراته”، وأضافت “ظروف الاستعداد كانت في عز الجائحة، علما أن الغاية من هذه الفئة، التكوين وليست النتائج”.

واستنكرت حجيج، مساندة بعض الأعضاء السابقين للمصريين على حساب إخوانهم المغاربة، وختمت “مازال الأشقاء المصريون لم يستسيغوا ضياع الرئاسة من بين أيديهم، ويعملون للأسف بمساعدة بعض الأعضاء السابقين على الإساءة إلى شخصي، لكنني متأكدة من العمل الذي أقوم به، في ظل ظروف صعبة وبإمكانيات متواضعة”.

وعين المكتب التنفيذي لجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية المغربية بشرى حجيج، عضوا في لجنة التطوير، حسب بلاغ للجمعية القارية.

وسبق لجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية أن عينت بشرى حجيج عضوا في لجنة المناصفة.

وأعيد اختيار بشرى حجيج، رئيسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة، أخيرا، باللجنة الأولمبية الدولية، عضوا في لجنة الثقافة والتراث الأولمبي.

كما تشغل حجيج، التي انتخبت رئيسة للكنفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة، عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة، فضلا عن ترؤسها للجنة النسوية للاتحاد العربي للعبة.

نور الدين الكرف