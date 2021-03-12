قياد في دائرة القمع

كشفت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وجود قلق بالغ بخصوص تطورات أوضاع الشغيلة، المتسمة بتراجع الحريات النقابية والإجهاز على مكتسبات الموظفين والعمال في العديد من الجماعات الترابية واستمرار قمع الموظفين بمواقع السلطة.

وندد المكتب الإقليمي للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بأزيلال بما اعتبره “ترهيب الموظفين العاملين في المقاطعات والقيادات والدوائر والباشويات ومقرات العمالات، ومنعهم من الانخراط في العمل النقابي”، مسجلا رفض السلطات الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ما يتعلق بتأسيس اللجان الإقليمية لفض النزاعات وأجرأتها على أرض الواقع، رغم تعدد المراسلات في الموضوع.

واستنكرت النقابة إغلاق سلطات إقليمية باب الحوار، داعية، في بيان توصلت “الصباح” بنسخة منه، إلى التدخل العاجل لحل المشاكل المتراكمة التي تعرفها العديد من الجماعات الترابية، وحث رجال السلطة على احترام الحريات النقابية بجميع المرافق الإدارية من جماعات وإدارات ترابية ووقف “التضييق على نشطاء العمل النقابي بأساليب قمعية بائدة”.

واعتبرت النقابة أن الخلفية الحقيقية للتضييق على الحق في الممارسة النقابية، مرده تقارير موجهة إلى وزير الداخلية من قبل بعض العمال، يجعل من الممارسة النقابية نشاطا غير قانوني وإخلالا بالواجب المهني.

وكشفت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، أنه في الوقت الذي كانت فيه النقابة تنتظر تقدما في الحوار وإسراعا في فتح أبوابه وتكريس بعض المكتسبات الديمقراطية على مستوى العمل النقابي، من قبيل الإلغاء الكلي للفصل 15 من ظهير 1963 وجميع المراسيم المماثلة التي تحرم النشاط النقابي على الموظفين، تفاجأت بانحياز تام وغير مدروس للداخلية، وأن العقليات لم تستوعب بعد أن الشعب المغربي ومعه الموظفين من حقهم ممارسة النشاط النقابي والسياسي والجمعوي بدون قيود مادام شرعيا، وأن توتر علاقة الولاة والعمال بالمجتمع المدني والسياسي والنقابي دليل على ذلك.

ياسين قُطيب