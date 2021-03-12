حجرة التحديد فـي نظام الـتحفيظ العقاري

التشريع الجنائي العقاري عاقب على إتيان بعض الأفعال الماسة بها (الحلقة الثالثة)

هكذا تستمر حياة البشر، ويداول الله الأيام بين الناس، وتتغير الأمور مع مر السنوات والعقود، أما الحجرة الشاهدة فتبقى على حالها إلى الأبد ما لم يتم الاستغناء عنها. وهل فعلا لا تموت؟

فعلا لابد لها من النهاية ولابد من تعويضها بأخرى. لا خلاف بينها وبين الإنسان سوى أنها تعيش لقرون، وكيفما كان الحال فإن الحجرة دائما مع الإنسان في حياته ومعه أيضا بعد وفاته، فإن دافعت عنه بكل شراسة في حماية أرضه فها مثيلتها معه في قبره تحميه وتغطيه، مخبرة إياه أن البقاء لله وحده لا شريك له.

ولا تعرف هذه الحجرة استقرارا وراحة بصفة نهائية، إلا بعد تطبيق مقتضيات الفصل 30 من (ظ ت ع) الذي ينص على ما يلي: ” خلال ثلاثة أشهر الموالية لانقضاء أجل التعرض يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ العقار بعد التحقق من إنجاز جميع الإجراءات المقررة في هذا القانون، ومن شرعية الطلب وكفاية الحجج المدلى بها، وعدم وقوع أي تعرض”. وعلى هذا الأساس تجد سعادتها في الفصل 62 من القانون نفسه، بشأن قاعدة التطهير التي تضفي على العقار الصفة النهائية وعدم القابلية لأي طعن في المستقبل.

وهذه هي النتيجة الإيجابية، التي تسعى إليها الإجراءات المرتبطة بحجرة التحديد العقاري.

ثانيا: فــرضــيــة عــدم إنــجــاز الــمـهـمـة

قد تصطدم الحجرة ببعض العراقيل التي تنتج وضعا سلبيا، حيث لا تكتمل سعادتها وتتبخر كل أمانيها حين يواجهها الفصل 38 من ظهير التحفيظ العقاري الذي ينص على ما يلي: “في حال رفض مطلب التحفيظ لأي سبب كان وفي أي مرحلة من مراحل المسطرة، يكون التحديد لاغيا، ويلزم طالب التحفيظ بمحو آثاره، وإن لم يستجب بعد إنذار يوجه إليه، فإن ذلك المحو يباشر على نفقته ولو استلزم الأمر تسخير القوة العمومية.

يستدعي المحافظ على الأملاك العقارية الأطراف لسحب الوثائق المودعة من طرفهم بعد التحقق من هويتهم.

تتخذ الإجراءات نفسها في حال رفض جزئي، بالنسبة لأجزاء العقار التي أخرجت من التحفيظ ويصحح التحديد وفقا لهذا الإخراج.

إن رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا من شأنه أن يرد طالب التحفيظ وجميع المعنيين بالأمر بالنسبة لكل العقار أو أجزائه المخرجة إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل الطلب، غير أن الأحكام الصادرة في شأن التعرضات يكون لها في ما بين الأطراف قوة الشيء المقضي به”.

والفصل 50 من القانون نفسه، الذي يعطي الصلاحية للمحافظ على الأملاك العقارية لإلغاء مطلب التحفيظ، من خلال نصه على ما يلي: “إن الطلب الرامي إلى التحفيظ والعمليات المتعلقة به، يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة، داخل ثلاثة أشهر من يوم تبليغه إنذارا من المحافظ على الأملاك العقارية بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ.

وقد يحضر الجميع إلى المكان يوم التحديد المعلن عنه إلا طالب التحفيظ الذي لم يحضر، وبالتالي لن تحضر الحجرة العجيبة التي لا ترغب في التحديد السلبي، الذي لا يخدم مصالح طالب التحفيظ ( الفصل 22 من ظ ت ع ).

وقد يصل الأمر حسب الفصل 23 من (ظ ت ع) إلى إلغاء مطلب التحفيظ إذا تغيب طالب التحفيظ دون عذر مقبول ولم يستجب رغم توصله بالإنذار الإداري. هنا لا وجود لطالب التحفيظ ولا وجود للحجرة التي ينتظرها جمهور غفير. وقد لا تحظى الحجرة بتثبيتها في الأرض نتيجة تحديدين سلبيين، أي عندما لا يستطيع المهندس المساح القيام بعمله إثر منعه، من قبل متدخلين بصفة غير قانونية.

وقد يرفض المهندس الطبوغرافي المساح القيام بعملية التحديد المؤقت، رغم حضور طالب التحفيظ وغيره من معترضين وجيران وغيرهم إذا لم يُحضِر طالب التحفيظ الأنصاب الضرورية للتحديد المؤقت، أو إذا كان الملك المراد تحفيظه محفظا من قبل، أو يدخل في نطاق الأملاك العامة للدولة أو داخل التحديد الإداري المصادق عليه للأراضي السلالية مثلا. وغير ذلك من عراقيل التحديد التي يمكن وصفها بالعدو الأول للحجرة المخيفة.

ثالثا: الـحـمـايـة الـجـنـائـيـة لـحـجـرة الـتـحـديـد الـعـقـاري

نظرا للأهمية الكبيرة التي تتمتع بها حجرة التحديد العقاري في نظام التحفيظ العقاري، وبالدور الذي تنهض به في حماية الملكية العقارية، فقد تدخل التشريع الجنائي العقاري وعاقب على إتيان بعض الأفعال الماسة بها.

جاء بهذا الخصوص ضمن الفصل 105 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري بأنه يعاقب ‏بالحبس كل من قام بعرقلة سير عمليات التحديد بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، و بغرامة يتراوح قدرها بين خمسمائة درهم وألف درهم ‏أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بتطبيق المقتضيات الجنائية الأكثر صرامة.

وخوفا من تدميرها أو تنقيلها أو دفنها أو رميها، تدخل القانون الجنائي والقانون العقاري في حمايتها معاقبا كل من تجرأ عليها، حيث جاء في الفصل 105 من (ظ ت ع) ما يلي: ‏يتعرض الأشخاص الذين يقترفون هدم أو تحريف أو تحويل علامات الربط “الجيوديزية” أو أنصاب التحفيظ للعقوبات المقررة في الفصل 606 ‏من القانون الجنائي، فضلا عن أداء النفقات والمصاريف التي تطلبتها إعادة العلامات و الأنصاب المذكورة. وبذلك، فإذا حصل عمل من هذه الأعمال، سرعان ما ترجع الحجرة لمكانها.

*موثق