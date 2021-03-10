“أنا الذئب يا يوسف” جديد بوسريف

صدر حديثا للشاعر صلاح بوسريف، عمل شعري بعنوان«أنا الذئب يااااا يوسف»، عن دار أغورا للنشر، بطنجة.

في هذا العمل الشِّعْرِي، يرافع الذئب على نفسه، كما أن يوسف يخرجه من سياق الإثم الذي وضعه فيه إخوته، الآية نفسها تُبرِّيء الذئب، ليظهر، في طبيعة هذا العمل، أن الإنسان، في نهاية المطاف، هو الذئب، كما يقول الذئب نفسه، وأنَّ «الإنسان ذئب لأخيه الإنسان»، بعبارة هوبز الشهيرة. هذا العمل الشعري، هو نص واحد، في كتاب. يتوزع عبر لحظات، ‪اللحظة الأولى بعنوان “شَرَك الذئب” والثانية بعنوان “الذئب خيال إخوتي”، والثالثة بعنوان “كلانا من نفس الريح جئنا”. ويعمل بوسريف على تعميق تجربته، من خلال مشروع شعري، يسميه حداثة الكتابة، الذي فيه يقطع مع “القصيدة”، ومع مفهوم “الخطاب”، ليؤسس لمفهوم “النص” و “العمل الشعري”، من خلال أعمال ذات نفس ملحمي درامي، بناؤه متشابك، بلوري متعدد الأضلاع والزوايا، الكتابة ما يحكمه لا الشفاهة والصوت المفرد، أو الغنائية التي هي من خواص «القصيدة» والخطاب.

ع . م