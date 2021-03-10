الاحتفال بأفلام إيزة جنيني

جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان تبث شرائطها

احتفلت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، عبر منصتها الرقمية، بالمخرجة المغربية إيزة جنيني وعملها التوثيقي حول الموسيقى التراثية بالمغرب، في إطار الدورة الحادية عشرة لـ”ماستر كلاس السينما وحقوق الإنسان”.

وستسلط الدورة، المتواصلة إلى غاية 15 مارس 2021، الضوء على دور إيزة جنيني بوصفها أحد رواد السينما المغربية، في حين ستقدم المخرجة إضاءات حول طريقة اشتغالها ودواعي اختيارها للعمل على السينما الوثائقية، باعتبارها مخرجة ومنتجة وموزعة.

وستعرض الجمعية سبعة أفلام للمخرجة إيزة جنيني على المنصة السينمائية الافتراضية للجمعية على مدى 15 يوما، وهي “العيطة”، و”قرع الطبول” و”ترانيم مُطرزة”، و”العودة إلى أولاد مومن”، و”الموسم”، و”من أجل متعة العين”، و “نوبة من ذهب ونور.

ويأتي الاحتفال بجنيني عرفانا لمسارها الطويل، فقلبها ينبض بحب المغرب، فهي المغربية اليهودية التي تؤمن بحب الوطن، مهما تعددت الأديان أو اختلفت المعتقدات، وطيلة مسارها الطويل لم يخفق قلبها عشقا، إلا للمغرب، فقد ازدادت بدروب البيضاء في 1942، وحين بلغت سن 17 توجهت إلى باريس، وهناك، كما تحكي سيرتها، درست بالمعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية، ثم سحرها الفن السابع، فتخصصت في الأفلام الوثائقية، حتى أصبحت فنانة لامعة تحتوي خزانتها على أهم الأفلام الوثائقية.

ومن الأفلام التي ستعرض في الدورة “ﻧﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﻭﻧﻮﺭ” الذي يسلط، من خلال إبداعات عدد من الفنانين والعازفين المهرة، الضوء على فن “النوبة”، الذي مازال يواصل استقطاب عدد كبير من المحبين والعشاق، من كل الأجيال والطبقات والأديان، ف”النوبة”، حسب المنظمين، مثل الشجرة التي تتغذى فروعها منذ مدى أربعة عشر قرنا، من روافد آتية من مناطق مغربية مختلفة ومن تيارات آتية من شبه الجزيرة العربية، لتنمو وتتفرع في قصور أمراء الأندلس، ويشتد عودها في إسبانيا العصور الوسطى، وتختلط مع فن المغنيات الشعبيات بأوربا وغناء يهود “السفارديم”، ثم يعاد زرعها في المنطقة المغاربية، وتزدهر في المغرب تحت اسم فن “الآلة”.

أما الفيلم الوثائقي القصير “الموسم”، فيتحدث عن موسم مولاي عبد الله الذي يعتبر “مهرجانا شعبيا، ومقصدا روحيا، وسوقا ومعرضا تجاريا”، كما يشتهر هذا الموسم، المقام بمنطقة على ساحل المحيط الأطلسي بجنوب الجديدة في المغرب، بعروض الفروسية التقليدية (التبوريدة)، ففي كل عام تضم هذه التظاهرة حوالي ألف فارس وجواد. ويوثق الفيلم لتتويج توفيق نعومي، البالغ من العمر 22 سنة، وهو فارس ذو موهبة عالية، كأفضل فارس بالموسم خلال دورة 1997.

خالد العطاوي