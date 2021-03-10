مداهمات وإيقافات بسبب أعراس وولائم

يمثل، اليوم (الاثنين)، في حالة سراح، أمام هيأة الحكم بابتدائية الفقيه بنصالح، عضو بحزب سياسي، تورط في خرق الطوارئ الصحية بتنظيم وليمة جمعت أزيد من 200 شخص.

وأحيل المتهم على وكيل الملك، أول أمس (السبت)، بعد قضائه ليلتين رهن الحراسة النظرية، إذ داهمت مصالح الدرك الملكي مكان الوليمة بمنزل الموقوف بجماعة أهل مربع، الخميس الماضي، وأوقفته رفقة أزيد من 200 شخص، وبينما اتخذت الإجراءات القانونية في حق الموقوفين، خضع المشكوك في أمره للأبحاث ووضع رهن الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام النيابة العامة، أول أمس (السبت)، لتمتعه بالمتابعة في حالة سراح مع تحديد مبلغ 1500 درهم، كفالة.

وأوردت مصادر متطابقة أن المتهم بخرق الطوارئ الصحية، ادعى أمام المحققين أن الوليمة كانت لمناسبة الإعداد لبناء مسجد، وهو ما فنده حقوقيون، إذ أشاروا إلى أن الأمر متعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، سيما أن المعني بالأمر، سبق أن رشح نفسه للانتخابات السابقة، دون أن يفلح في الظفر بالفوز، مشيرين في الآن نفسه إلى تجمعات سرية ينظمها سياسيون يوزعون فيها الوعود وينظمون فيها الصفوف للظفر بالأصوات في الاستحقاقات المقبلة.وعلاقة بالموضوع نفسه، تدخلت عناصر الأمن بالرباط، في اليوم نفسه، الذي أوقف فيه منظم وليمة الفقيه بنصالح، أي الخميس الماضي، بحي الرياض، إثر توصلها بمعلومات تفيد خرق الطوارئ الصحية، وتنظيم عرس باذخ يحييه فنانون مشهورون.

وبعد توقيف العرس الذي حضره حوالي 50 شخصا، اقتيد 10 منهم إلى مقر الديمومة، حيث أنجزت محاضر خرق التدابير التي سنتها الحكومة لمواجهة عدوى “كوفيد 19”.وحسب مصادر متطابقة، فإن الإيقافات شملت فنانا مشهورا معروفا بالطرب الأندلسي والعصري، وفنانا شعبيا محليا، إضافة إلى صاحب المنزل وممون حفلات.

المصطفى صفر