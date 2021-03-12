بركان دون مدرب أمام نابسا

يواجه نهضة بركان ضيفه نابسا الزامبي، اليوم (الأربعاء)، بالملعب البلدي ببركان، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، دون مدرب رسمي.

وكلف المكتب المسير المعد البدني حميد لعمول بقيادة الفريق، في انتظار تعيين مدرب جديد يخلف طارق السكتيوي.

وينتظر أن يغيب أمين الكاس وزيد كروش وحمزة الحمياني، فيما يسترجع الفريق خدمات المهاجم حمادة لعشير.

ويلف الغموض مشاركة البوركينابي ألان تراوري في مباراة نابسا، بسبب إصابة عضلية تعرض لها في إحدى الحصص التدريبية.

وعلمت «الصباح» أن مسؤولي نهضة بركان سيعينون مدربا جديدا خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ ينافس امحمد فاخر بيدرو بنعلي على مهمة تدريب الفريق.

ع. ك