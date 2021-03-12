إلغاء “كان” الفتيان يربك الجامعة

لجنة الطوارئ استندت إلى الوضع الوبائي وضغط الأجندة الدولية

ألغت لجنة الطوارئ التابعة للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، التي كان مقررا إجراؤها بالمغرب، في الفترة بين 13 و31 مارس الجاري.

وأعلنت «كاف» أن لجنة الطوارئ استندت في قرارها، أول أمس (الاثنين)، إلى مجموعة من المعطيات، أبرزها إلغاء الاتحاد الدولي لكرة القدم نهائيات كأس العالم الخاصة بهذه الفئة، وظهور جائحة «كوفيد 19»، خاصة السلالة المتطورة المنتشرة في عدد من دول العالم، ضمنها بعض الدول الإفريقية، التي تشارك منتخباتها في نهائيات أقل من 17 سنة بالمغرب، إضافة إلى زيادة القيود على السفر الدولي، وعدم التأكد من تطور الوضع الوبائي في العالم.

وبناء على الأسباب المذكورة، قررت لجنة الطوارئ إلغاء نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة بصفة نهائية، واستبعاد جميع الحلول، التي اقترحها بعض أعضاء اللجنة، ضمنها تأجيل المنافسات إلى وقت لاحق، إلى حين تحسن الوضعية الوبائية في العالم، غير أن ضغط الأجندة الدولية، وعدم التأكد من تحسن الوضع الوبائي، ساهما في اتخاذ قرار الإلغاء.

ولعبت وزارتا الصحة والخارجية دورا كبيرا، في قرار إلغاء نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، بالنظر إلى التقارير التي توصلتا بها في الأسابيع الأخيرة، بشأن الوضع الوبائي على المستوى العالمي، خاصة المتعلق بفيروس «كورونا» المتحور.

من جهة ثانية، أوقفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جميع العمليات المتعلقة بتنظيم النهائيات، إذ تداركت الموقف في آخر لحظة، ولم تبعث بالعقود إلى الشركات المتعاقدة معها، تتضمن توقيعها، في الوقت الذي أصيبت الشركات بخيبة أمل كبيرة، بعد أن كانت تمني النفس بتحسين وضعيتها، المتضررة بسبب جائحة «كورونا».

كما ستضطر المنتخبات الموجودة بالمغرب إلى المغادرة، في اليومين المقبلين، في الوقت الذي يتعين على السلطات المغربية إيجاد رحلات جوية لها، ويتعلق الأمر بزامبيا وتنزانيا وأوغندا وكوت ديفوار ونيجيريا والكونغو.

صلاح الدين محسن