حجرة التحديد فـي نظام الـتحفيظ العقاري

الحماية التي أحاط بها المشرع هذه الحجرة تستلزم تسخير القوة العمومية (الحلقة الثانية)

بقلم: امبارك سباغي*

أما الإجراءات المواكبة لوضع حجرة التحديد في الأرض موضوع التحديد، في هذه المرحلة تظهر أهمية وضع الحجرة الموقرة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بعمل المهندس، هذا الأخير يقوم في التاريخ والوقت المعينين لإنجاز التحديد بالإجراءات الآتية:

– القيام بالاستفسارات المرتبطة بالعقار، والتي يدلي بها طالب التحفيظ والمتدخلون والمعارضون وذوو الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بهم بصفة قانونية، مع دعوة طالب التحفيظ لبيان حدود عقاره، والسماح لكل من يهمه الأمر بالتدخل والإدلاء بملاحظاته ومنازعاته.

– معاينة حالة العقار ومواصفاته ومشتملاته وواقع الحيازة ومدتها.

– بعد انتظار طويل تتم المناداة على الحجرة وفحصها ومعاينتها قبل وضعها مع أعداد أخرى من الحجر.

– بعد تنصيبها باحترام وتقدير في حفل بهيج أو في جو مضطرب مشحون، يبدأ المهندس المساح في وضع تصميم موجز للتحديد المؤقت، طبقا للفصل 20 من (ظ ت ع).

– تحرير محضر للتحديد يتضمن كل المعطيات والمواصفات المرتبطة بالعقار المراد تحديده ووصفه وموقع الأنصاب، وغيرها من العناصر المحددة في الفصل 21 من القانون نفسه.

– توقيع المحضر من قبل المهندس المساح المنتدب ومن كل الأطراف الحاضرة ( الفصل نفسه المذكور أعلاه).

وتجدر الإشارة إلى أن عملية التحديد هذه غالبا ما تتخللها صعوبات وعراقيل تحول دون إتمام المسطرة على الوجه القانوني السليم. فقد يحدث ما لا يرغب فيه أحد حينما يعارض أشخاص طالب التحفيظ بدون حجج ووثائق ومصداقية، فيمنعون المهندس الطبوغرافي من إنجاز عمله.

فالحماية التي أحاط بها المشرع هذه الحجرة تستلزم من وكيل جلالة الملك تسخير القوة العمومية عند الاقتضاء بطلب من المحافظ العقاري أو من كل ذي مصلحة كطالب التحفيظ، لكي ينجز التحديد في التاريخ المعين له بعد توفير الظروف الملائمة لإجراء عمليات التحديد، حسب ما جاء في الفصل 20 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله بالقانون 14 – 07.

وبمجرد انتهاء عمليات التحديد أو التحديد التكميلي والمسح الطبوغرافي، يتم إنجاز التصميم المتعلق بالعقار المطلوب تحفيظه، والذي يبين فيه حدود ومساحة العقار أو كل جزء من العقار، كما يتم تضمين به كل مميزات العقار المبينة بمحضر التحديد، وتلك المعاينة أثناء المسح الطبوغرافي.

ويجب على المحافظ مرة ثانية وفق الفصل 18 من (ظ ت ع) بنشر وتعليق الإعلان عن انتهاء التحديد وفتح أجل التعرض، والذي مدته شهران ابتداء من النشر بالجريدة الرسمية. وهي آخر فرصة لمن علم أخيرا بمتابعة إجراءات التحفيظ، أو لمن كان على علم ولم يتعرض من قبل بكيفية نظامية.

ووصولا إلى هذه المرحلة تكون هذه الأحجار قد نفذت ما طلب منها وحققت هدفها وانتهت مهمتها، في انتظار انتهاء أجل التعرضات الذي يتم الإعلان عنه بالجريدة الرسمية. فتبدأ مهمة أخرى أكثر أهمية وهي حماية الملكية العقارية حماية قانونية دائمة لا تقبل أي نقاش جديد.

– الـــفــقــرة الثانية: الــنــتــائــج الــقـانــونـيـة الـنـاجـمـة عـن ترسـيـخ حـجـرة الـتحديد في الأرض موضوع عملية التحديد

إذا تم وضع الحجرة وفق الإجراءات المحددة قانونا دون عراقيل أو عوائق، تكون المهمة المنتظرة من الحجرة قد أنجزت (أولا). بيد أنه قد لا تتحقق الغايات المرجوة منها لسبب من الأسباب ولعارض من العوارض (ثانيا).

وفي جميع الأحوال فقد خصها المشرع بحماية جنائية ( ثالثا) ، بالنظر لأهمية الأدوار المتنوعة التي تقوم بها (رابعا).

أولا: فــرضــيــة إنــجــاز الــمــهــمــة

ككل سيدة ملكة الجمال حتى هي لها شروط ومواصفات من عرض وطول ووزن. تزين وجهها بلون أحمر وترفع رأسها بكل فخر واعتزاز واضعة فوقه ما يميزها من بعيد عن الأحجار الطبيعية العادية، مما يسهل رؤيتها ومعرفتها واحترامها والخوف منها لأنها ليست كباقي الأحجار، التي تغطي الأرض والجبال والتي يستعملها الإنسان للبناء والتدفئة والنار والفرن والزخرفة والنحت والزفت والقبور والإسمنت وغير ذلك.

فهذا النوع من الحجر والأحجار يتم تملكه أو استعماله أو استهلاكه دون عقاب في أغلب الحالات. حيث يعيش الإنسان بفضلها ويطور حياته بوفرتها ويستعملها كمطحنة لزيت الزيتون، أو للحبوب والقطاني، أو كآلة لصيد الوحيشن أو كمادة لبناء السدود والقناطر والطرق وغيرها.

سعيدة من جهة أخرى بفيلق من التقنيين وراءها والآليات المصخرة لمثل هذه العمليات الطبوغرافية.

لا تثبت في الأرض إلا علانية وبطريقة رسمية بحضور صاحب الأرض وجيرانه وبحضور السلطة المحلية، والمهندسين الطبوغرافيين والمساحين التقنيين، الذين هم وحدهم يعرفون قيمتها ومدى نجاعة وجودها في المكان المخصص لها.

وبعد وضع الحجرة بكل عناية ودقة في المكان المحدد لها، تقوم بدور الشرطي أو الدركي أو الحارس، الذي لا يعرف للنوم لحظة ولا للماء نقطة ولا للأكل لقمة. وإن اختفت من مكانها عن طريق السرقة أو الفيضان أو الانجراف نعثر عليها بسهولة أو على موقعها إن اقتلعت فتُعاد إلى مكانها من طرف المسؤولين المختصين في هذا الميدان، وإن اختفت نهائيا تعوَّض بأخرى.

إنها بمثابة شاهدة على العصر، لا تتحرك ولا تتكلم ولكنها سعيدة بالدور المنوط بها والذي تتميز به وبالمحيط، الذي أدخلت عليه الطمأنينة والهناء والحماية القانونية.

*موثق