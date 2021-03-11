شهر الغضب بصندوق التقاعد

قررت شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد، تخصيص مارس الجاري شهرا للغضب والاحتجاج، من خلال تسطير برنامج نضالي سيكون على شكل إضراب إنذاري وانقطاع كلي عن العمل، طيلة عاشر مارس الجاري.

وقررت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن يتواصل الاحتجاج أيام 17و18 و23 و24 و25 مارس بجميع مرافق الصندوق. وأكد بلاغ للنقابة توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن الإضراب الأخير في البرنامج الشهري، سيمتد لثلاثة أيام من يوم 30 مارس إلى فاتح أبريل المقبل، وهو برنامج نضالي، يأتي بعد استنفاد كل الطرق السلمية لتنفيذ ما جرى الاتفاق بشأنه، احتجاجا على الوضعية المزرية داخل المؤسسة وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة، والأوضاع المهنية وظروف العمل، التي لا تطاق في بعض المصالح والأقسام. وأوضحت مصادر من داخل الصندوق المغربي للتقاعد، أن الهيكلة الجديدة التي كدست المستخدمين في مكاتب تفتقر لأدنى شروط الصحة والسلامة الجسدية، وتفاقم المشاكل الفئوية التي تتلكأ الإدارة في حلها، وتكاثر الأعباء والمهام اليومية التي أصبحت غير مستساغة، كل ذلك أثر سلبا على نفسية المستخدمين وعلى الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمرتفقين. وأكدت النقابة الاستقلالية أن هذه الأسباب مجتمعة وعدم التزام إدارة الصندوق بتنفيذ بنود الملف المطلبي التي تم التوافق بشأنها، رغم توصيات المجلس الإداري، دفعت المكتب إلى تحميل إدارة الصندوق ووزارة المالية بصفتها الوزارة الوصية على القطاع، كامل المسؤولية عن التعطيل المقصود الذي يطول الحقوق والمطالب المشروعة، والتي تعود إلى يناير 2018.

برحو بوزياني