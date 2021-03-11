خبير في اللقاحات: الله معكم

تجري رياح سوق اللقاحات العالمية، هذه الأيام، عكس اتجاه الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19″، إذ يواجه المغرب صعوبات في ضمان الدفعات المتبقية من لقاحي “أسترازينيكا” البريطاني و”سينوفارم” الصيني، بسبب اضطرابات في الإنتاج وضغوطات وتراجع عن اتفاقات في آخر لحظة.

وختم سمير مشهور، نائب الرئيس العام لمجموعة “سامسونغ بيولوجيكس” الكورية الجنوبية وأحد العارفين بخبايا اللقاحات المتداولة في العالم، تدوينة كتبها زوال أول أمس (الأحد)، بـ”الله معكم”، ويقصد بها المغاربة والمسؤولين في الحكومة، مؤكدا أن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة.

وقدم مشهور، الذي يرجع له الفضل في تذليل عدد من الصعوبات في حصول المغرب على 8.5 ملايين جرعة إلى حد الآن من أصل 66 مليون جرعة، صورة واضحة عن وتيرة إنتاج اللقاحات في العالم والطاقة الإنتاجية المتوقعة إلى نهاية 2021 وموقع المغرب من ذلك. وأثنى مشهور على وصول المغرب إلى نسبة 10 في المائة من التلقيح واحتلاله رتبة مشرفة في العالم، لكن عاد ليؤكد أن هناك صعوبات وارتباكا في السوق، مرده إلى عوامل موضوعية متعلقة بوتيرة الإنتاج. وقال الخبير إن 193 دولة طلبت 20 مليار جرعة من الآن إلى نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن 83 في المائة من هذه الدول تنتمي إلى دائرة الدول النامية، علما أن الطاقة الإنتاجية لجميع اللقاحات المعتمدة لن تتجاوز 9.2 ملايير جرعة (نهاية 2021)، ما سيمكن فقط من تلقيح 4.8 ملايير مواطن في العالم.

وأكد مشهور أن شركات “أسترازينيكا”، و”موديرنا” و”فايزر” لن تتمكن من تصنيع سوى 5.3 ملايير مجتمعة في المدة نفسها (وهو أمر غير مؤكد لحد الآن)، بينما ستنتج “سينفارك” و”سينوفارم” مليار جرعة لكل واحدة منهما.

وأوضح مشهور أن هذه الوتيرة لن تمكن في النهاية سوى من تلقيح الفئات الموجودة في الصفوف الأولى وبعض المسنين وحاملي الأمراض، بينما سيؤجل الباقي إلى 2022 أو 2023.

وقال الخبير إن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة على المغرب “صحيح أننا ربحنا بعض المعارك، لكن الحرب مازالت طويلة أمامنا لكسب رهان تلقيح 70 في المائة من المواطنين”.

من جانبه، أوضح البروفيسور إبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “الضغط الكبير على لقاح “أسترازينيكا” سيهدد تزويدنا به، نظرا لارتفاع طلب الدول الأوربية عليه، وضغطها على الشركة المصنعة، سيما بعد تراجع فرنسا وألمانيا ودول أخرى عن قراراتها بعدم استعمال أسترازينيكا للأشخاص فوق 65 سنة”.

وقال إبراهيمي إنه يتعين على المغرب اقتناء لقاحات أخرى، إضافة إلى “سينورفام” و”أسترازينيكا”، لتسريع وتيرة تطعيم المغاربة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد إبراهيمي أن المغرب يتوفر على نافذة لاقتناء لقاح “سبوتنيك الروسي”، الذي أبان عن أمان وفعالية ونجاعة كبيرة من خلال التجارب السريرية المنشورة في أكثر من مقال، من خلال الترخيص له والتلقيح به في بلدان متعددة.

يوسف الساكت