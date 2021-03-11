براوي: الكرامة في الفن أولا

نوفل براوي، خريج المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، بصم لمسته على عدد من الأفلام والمسلسلات، علما أن أول أدواره كان على خشبة المسرح. براوي، كذلك، أحد الوجوه المعروفة في التلفزيون، في أعمال درامية ناجحة، وهو أيضاشخصية كاريزماتية، يقف ضد “الحكرة”، ويحمل شعار “الكرامة” أولا، ويرفض الاستغلال الفني… براوي يفتح قلبه ل”الصباح” في الحوار التالي:

تتنوع مواضيع الأفلام التي تقوم بإخراجها، فما سبب ذلك؟

أؤمن أن المخرج، والمبدع بصفة شاملة، لا يُفترض أن يحصر نفسه في قالب محدد، ويجتر الوصفة نفسها، فالأفضل الانفتاح على تجارب أخرى ينمي بها معارفه وقدراته الشخصية، لذا أرى أن التمرد على القوالب الجاهزة، حتى تلك التي نجح فيها في فترة سابقة، وخوض مغامرة جديدة، أحد أسباب التميز الفني.

أي مواضيع يميل إليها المخرج براوي؟

أحبذ أكثر الأفلام الكوميدية، حتى أني أحرص في أعمالي الدرامية على إضفاء لمسة كوميدية في مواقف معينة، ففي اعتقادي أن المغاربة شعب مرح يعشق الكوميديا، رغم الظروف والصعاب.

كما أني لا أميل، في كل الأعمال الفنية التي أشرفت على إخراجها، إلى مسايرة الموضة، بل بالعكس، لا بد أن تتوفر عدة شروط حتى أنخرط في العمل الفني، ومنها أن يعكس السيناريو ما أفكر فيه، فأنا لا أقلد باقي المخرجين في اختيار مواضيع أفلامهم، وأجتهد في البحث، لكن لا أخفي أني أميل إلى القضايا التي تهتم بالإنسان البسيط، وأجواء الحارة والحكايات الشعبية…، دون السقوط في البكائيات، بل فقط نقل تجاربهم في أحلى الصور التي تٌظهر تلاحم “الطبقات الشعبية” وروح أناسها المرحة، وربما يعود السبب إلى الشغف بنوعية هذه المواضيع، حتى قبل احترافي مهنة الإخراج، فأنا أعشق أفلام صلاح أبو سيف في التجربة المصرية، والسينما الإيطالية التي تنقل أجواء البسطاء برومانسية وطريقة حالمة تمنح شحنة الأمل والفرح والتفاؤل.

هل أعلنت الطلاق مع المسرح، علما أن تجاربك الأولى كانت فوق الركح؟

(يتنهد)، لم تتح لي الفرصة كثيرا في المسرح، علما، أنه قبل سنتين، كانت لي تجربة مع جمعية “إيسيل” في الرباط في مسرحية “رحمة”، ومشروع آخر منعت جائحة كورونا إخراجه للوجود، كما أخطط لمسرحية مع الفنانة ثريا العلوي، حين تتاح الظروف.

يدافع براوي بقوة عن آرائه، ألا تخشى الانتقام “الفني”؟

أؤكد للجميع أن المهنة اخترتها عن قناعة وأدرك صعوباتها، كما أني لم ألجها صدفة، بل درستها ، إضافة إلى تجاربي الشخصية، سواء السياسية أو النقابية، وتربيتي العائلية التي تدفعني للدفاع عن الحق، دون أن أجرح الآخرين، فلا أصمت عن الظلم، ولا أخشى السقوط في حسابات أخرى.

من يعرفني يدرك أني أفرض الاشتغال بكرامة، حتى بالنسبة إلى الأشخاص الذين يشاركونني العمل، سواء تقنيين أو ممثلين، فنجاح الإبداع يحتم العمل في ظروف محترمة، وقناعتي ألا مجال للإبداع في ظل الذل أو “البيع والشراء”. وأكيد أن مواقفي تغضب بعضهم، وهذا من حقهم، لكن تجربتي كشفت أن المسؤولين في التلفزيون شرفاء، لا يعيرون اهتماما لهذه الأشياء، بل يقدرون العمل، والدليل أنني أنجزت مسلسلات بعد واقعة حدثت لي في الآونة الأخيرة.

أجرى الحوار: خالد العطاوي