شريبة: صفحات “مشبوهة” تهاجمني

خرج يوسف شريبة، عارض الأزياء و”البلوغر” المغربي، للرد على صفحات على “انستغرام”، قال إنها تشن حملة شرسة ضده. وهدد شريبة في دردشة مع “الصباح”، بجر مسيريها إلى القضاء، قبل أن يضيف أن أعداء النجاح، يحاولون شن هجوم عليه، ويروجون لإشاعات لا أساس لها من الصحة. في ما يلي التفاصيل:

نشرت على صفحاتك الرسمية على “إنستغرام” خبر تتويجك بجائزة، فما هي طبيعة هذه الجائزة؟

حظيت بتتويج في إطار مسابقة من تنظيم شركة “إم سي” في لبنان، ونلت جائزة أفضل “بلوغر ” لسنة 2020 و2021، وذلك في حفل أقيم في لبنان وعرف تكريم عدد من الوجوه الفنية والطبية والاقتصادية والدبلوماسية الرائدة في الوطن العربي. ولابد من الإشارة إلى أن تتويجي في المسابقة كان بناء على تصويت الجمهور، إذ حصلت على أعلى نسبة تصويت، وأن خبر مشاركتي في المسابقة نشرته على صفحتي الرسمية على “إنستغرام” وهو الخبر الذي أعاد عدد من المشاهير نشره، قبل أن يدعوا متابعي صفحاتهم إلى التصويت لصالحي من أجل الحصول على الجائزة. وأستغل هذه المناسبة لتوجيه الشكر لكل الذين صوتوا لصالحي والذين قدموا لي الدعم للحصول على الجائزة.

ما هو ردك على الذين شنوا حملة ضدك بعد إعلان حصولك على الجائزة؟

لدي كل ما يثبت أنني حصلت على الجائزة، فالنجاح الذي حققته، أثار غضب الكثيرين والذين اعتبرهم من أعدائه، وأنا على يقين أنني أدفع ثمن الشهرة التي استطعت أن أصل إليها في وقت وجيز، ونجاحي في ربط علاقات طيبة مع فنانين مغاربة والعرب أيضا. لكن لن أظل مكتوف اليدين، أمام الإشاعات التي تنشر ضدي، والأكيد، إذا تمادى الذين يروجون لها، سألجأ إلى القضاء، ليقول كلمته ولمعاقبة مروجيها.

تؤكد أن صفحات تصفها بـ”المشبوهة”، تهاجمك، كيف ذلك؟

تحاول بعض الصفحات “المشبوهة” ترويج إشاعات ضدي، وهي الصفحات التي تحاول أن تغطي عن فضائحها بالترويج لأشياء غير صحيحة. وأؤكد مرة أخرى، أنني مستعد للجوء إلى القضاء إذا تمادوا في الأمر، ولم يتوقفوا عن الترويج لأكاذيب، ومحاولة تشويه سمعتي.

أنت عارض أزياء و”بلوغر”، فهل تفكر في ولوج عالم آخر؟

لدي أحلام أخرى أسعى إلى تحقيقها، وما وصلت إليه اليوم، هو فقط بداية ما أطمح إليه، ومنه أن أصل إلى عالم “النجومية”. وتلقيت عرضا لدخول عالم التمثيل تحت إشراف فنانة عربية مشهورة، أتحفظ عن ذكر اسمها في الوقت الراهن، نظرا لشروط العقد الذي يجمعني بشركة الإنتاج.

أجرت الحوار: إيمان رضيف