حفلات مباشرة في “فيزا فور ميوزيك”

توفير منصة لإبراز الإبداع الموسيقي في إفريقيا والشرق الأوسط وعقد شراكات مع المؤسسات الثقافية

أعلن منظمو مهرجان “فيزا فور ميوزيك”، تنظيم النسخة الثامنة منه، بين 17 و20 نونبر المقبل، من خلال حفلات مباشرة وأخرى رقمية.

وكشفت منظمو المهرجان، الذي يعتبر أول مهرجان وملتقى مهني يجمع الموسيقيين من إفريقيا والشرق الأوسط، عن فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح أمام الفنانين الراغبين في المشاركة في هذا الحدث الموسيقي، إلى غاية 15 أبريل المقبل.

ويسعى المهرجان إلى توفير منصة لإبراز الإبداع الموسيقي في إفريقيا والشرق الأوسط من جهة، وتسليط الضوء على المواهب الصاعدة من جهة أخرى، كما يهدف إلى إعطاء الفنانين من إفريقيا والشرق الأوسط فرصا للقاء مهنيي الموسيقى، حتى يتمكنوا من إبراز مواهبهم وأخذ المكانة التي تليق بهم.

وقالت إدارة المهرجان إنه “انطلاقا من القيم النابعة من شعار “الفن والثقافة والتراث، روافع لبناء إفريقيا التي نريد الذي اختاره الاتحاد الإفريقي لدورة 2021، فإن الدورة الثامنة للمهرجان ستتخذ طابعا يمزج بين تنظيم حفلات موسيقية مباشرة وأخرى رقمية”، إذ راكم المهرجان تجارب مهمة منذ 2014 وتميزت آخر دوراته في 2020 بانعقادها كليا بشكل رقمي.

وأضاف المسؤولون عن المهرجان أن الدورة الثامنة، التي ستقام في سياق التعافي من تبعات الأزمة الصحية العالمية، ستفتح الباب لتجديد الأولويات والاتجاهات المستقبلية للعمل الثقافي في إفريقيا والشرق الأوسط، إذ يسعى المنظمون هذه السنة إلى تعزيز مكانة المهرجان موعدا هاما بالنسبة إلى الفنانين والمهنيين الموسيقيين من مختلف بقاع العالم بمنفيهم الوكلاء وشركات التسجيل والمبرمجون والمعاهد والمؤسسات الثقافية ووسائل الإعلام والمكونون وغيرهم.

وستقوم لجنة تحكيم تتكون من شخصيات من عالم الثقافة والموسيقى بانتقاء 30 من الفنانين والمجموعات الموسيقية من إفريقيا والشرق الأوسط.

خالد العطاوي