حجرة التحديد فـي نظام الـتحفيظ العقاري

أداة عادية من حيث طبيعتها لكنها تتمتع بقيمة كبيرة في منظومة التحفيظ (الحلقة الأولى)

بقلم: امبارك سباغي*

هل تعلمون ما معنى كلمة “حجرة التحديد العقاري”، كما تحدث عنها المرحوم عبد السلام بلخياط محافظ عام سابق، حينما وصفها بالحجرة المقدسة؟

فعلا تعرفون شيئا عنها. فالأمر هنا يتعلق بحجرة لا علاقة لها بحجرة الكعبة المقدسة التي يحج إليها المسلمون، لقضاء مناسك الحج أو العمرة، ولا حجرة الياقوت أو النيزك أو حجرة من الأحجار الثمينة. ولا علاقة لها بما ذكر في القرآن الكريم: ” يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان” (سورة المائدة الآية 90). فالأنصاب أشياء كانت في الجاهلية مقدسة يعبدها الناس ويستقسمون بها ويذبحون عندها الأضاحي، فأنكر الله عليهم وأمر بإزالتها والقضاء عليها. إنها مجرد حجرة جد عادية ثمنها زهيد لكن نفعها ثمين، لأنها هي الأساس في كل عملية من عمليات التحديد الطبوغرافي لمطالب التحفيظ والتقسيم والتجزئة وغيرها من العمليات الطوبوغرافية التي تقوم بها مصلحة الهندسة، التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

نصت المادة 20 من المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 ( 14 يوليوز 2014 ) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، على إجراءات دقيقة تخص الحجرة التي وصفناها بالمقدسة، بيانا لأهميتها البالغة في نظام التحفيظ العقاري:

“يتم تحديد العقار أو جزء من العقار المحفظ أو في طور التحفيظ، في حالة عدم وجود حدود طبيعية، بواسطة أنصاب ثابتة (bornes) ويمكن أن توضع علامة دالة عليها فوق الصخور المغروسة في الأرض أو البنايات الثابتة.

تكون الأنصاب المغروسة من حجر منحوت أو إسمنت أو مواد أخرى تحترم الضوابط الجاري بها العمل، ويكون علوها على الأقل 35 سنتمترا في المجال القروي و30 سنتمترا في المجال الحضري، وتكون قمتها على شكل مربع ضلعه على الأقل 10 سنتمترات وقاعدتها 25 سنتمترا.

تغرس الأنصاب على رأس كل زاوية للمضلع الذي يشكله العقار ويتم إبراز قمتها في حدود 5 سنتمترات.

ينحت فوق الأنصاب حرفا “ت.ع” (تحفيظ عقاري ) أو يكتبان بالصباغة الحمراء ويوجهان نحو خارج العقار، كما تنحت كذلك أرقام الأنصاب أو تكتب بالصباغة الحمراء وتوجه نحو داخل العقار.

ويتكفل طالب التحفيظ أو التقسيم أو التجزئة المعني بعملية التحديد بتوفير الأنصاب ونقلها وغرسها وقلع الأحراش، عند الاقتضاء، على نفقته”. ومعلوم أن العالم القروي أكثر مستهلك للأنصاب.

يستشف من هذه المادة، بأن حجرة التحفيظ العقاري هي عبارة عن أداة عادية من حيث طبيعتها، لكنها تتمتع بقيمة كبيرة في نظام التحفيظ العقاري، تتوسط إجراءات التحفيظ من حيث أنها تأتي بعد مرحلة تقديم مطلب التحفيظ وتأسيس الرسم العقاري. لذلك فهي العمود الفقري لإجراءات التحفيظ العقاري.

يتجلى دورها الميداني في التعرف على العقار وتعيين حدوده بداية من الجهة الشمالية الغربية وتستمر حسب دورة عقارب الساعة، الشمال فالشرق فالجنوب ثم الغرب، وهي مرقمة ترقيما تسلسليا ( B1، B2 ،B3 … )، وفي حالة التعرض عليها نجد أنصابا بعلامة خاصة: B R (Borne de revendication)، لمعرفة الأجزاء المتعرض عليها من قبل الغير.

هذه الحجرة المثبتة في أعالي الجبال وفي منحدراته وفي الضيعات والمزارع والسهول وفي جل المدن المغربية والبوادي، تسهر على حماية الملكية من الإتلاف والترامي عليها من خلال عينها التي لا تنام وجسدها الذي لا يتأثر بتقلبات الأحوال الجوية من حرارة الصيف المفرطة وبرودة الشتاء اللاسعة.

سعادتها كبيرة عندما تغرس في الأماكن المخصصة لها، وكيف لها ألا تسعد والمعنيون بالأمر يستقبلونها أحر استقبال ويحتفلون بوجودها معهم أجمل احتفال، وببقائها في أراضيهم ملتصقة ومستقرة بها، شاهدة على حدودها وعلى تاريخ تحديدها وعلى من ينوي إتلافها أو سرقتها.

ولمعرفة النظام القانوني لهذه الحجرة، لابد من طرح السؤالين الآتيين للإجابة عنهما بشيء من التفصيل:

ما هي الإجراءات القانونية والعملية التي يجب احترامها لترسيخ الحجرة في الأرض موضوع مطلب التحفيظ؟ وما هي مختلف النتائج القانونية المترتبة عن تنصيب الحجرة في الأرض محل عملية التحديد؟

للإجابة عن ذلك ارتأينا اتباع التقسيم الآتي بيانه؟

– الـــفــقــرة الأولــى: إجــراءات تـثـبـيـت حـجـرة الــتحديد في الأرض موضوع مطلب التحفيظ

إذا كانت الحجرة في الأصل مجرد حجرة عادية لا قيمة لها مادامت بعيدة عن قانون التحفيظ العقاري، فإن هذا الوصف قابل للتغير إذا ما استنفدت هذه الحجرة المسطرة اللازمة لتثبيتها في الأرض موضوع عملية التحديد، حيث تمر الحجرة قبل أن تصبح حجرة ذات هيبة ووقار عبر العديد من المراحل يمكن اختزالها في مرحلتين أساسيتين: المرحلة الأولى تتمثل في الإجراءات السابقة لوضع الحجرة في الأرض، بينما تتجسد المرحلة الثانية في الإجراءات المواكبة لعملية وضع الحجرة المقدسة.

أولا: الإجراءات السابقة لعملية وضع حجرة التحديد العقاري

وتتلخص هذه الإجراءات في المراحل التالية:

قيام المحافظ على الأملاك العقارية داخل أجل 10 أيام من إيداع مطلب التحفيظ بتحرير ملخص له يعمل على نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ مضمونه إلى علم العموم بالوسائل المتاحة. وبعد نشر الملخص المذكور بالجريدة الرسمية يحرر المحافظ داخل أجل شهرين من تاريخ هذا النشر إعلانا يضمنه تاريخ ووقت إجراء التحديد الطبوغرافي، عملا بالفصل 17 من ظهير التحفيظ العقاري.

عقب ذلك، يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتوجيه نسخ من وثائق ملف مطلب التحفيظ، مقابل إشعار بالتوصل إلى رئيس المحكمة الابتدائية وإلى ممثل السلطة المحلية وإلى رئيس المجلس الجماعي الذين يقع العقار المعني في دائرة نفوذهم، وذلك قبل التاريخ المعين للتحديد بعشرين يوما، تطبيقا للفصل 18 من ظهير التحفيظ العقاري.

وعلى اعتبار أن المحافظ على الأملاك العقارية هو المسير لعملية التحديد، فإنه على المستوى العملي يقوم بانتداب مهندس مساح طبوغرافي محلف أو مهندس مساح طوبوغرافي ينتمي إلى القطاع الخاص ومسجل في جدول الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافين ( الفصل 19 من ظ ت ع المعدل بالقانون 57 – 12 ).

وبعد انتداب المهدنس المساح الطبوغرافي، يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية أن يقوم باستدعاء الأشخاص المعنيين بالأمر، وهم بالخصوص طالب التحفيظ، والمجاورون المحددون في المطلب نفسه، إضافة إلى المتدخلين وأصحاب الحقوق العينية المصرح بهم بصفة قانونية، وذلك إما بواسطة عون التبليغ أو البريد المضمون أو السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التبليغ. وعلى طالب التحفيظ أن يبدأ في توفير العدد الكافي لهذه الأحجار، وبعمله هذا تستعد الحجرة لزيارة الأرض المراد تحفيظها.

*موثق