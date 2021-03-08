السرحاني وشوقي في “ديو”

أعلن المغني أحمد شوقي بعض تفاصيل أحدث أعماله الفنية، مؤكدا أنه يستعد لطرح أغنية ستكون مفاجأة لجمهوره.

وكشف شوقي أنه سيعود إلى جمهوره بـ”ديو” غنائي، سيجمعه بالمغني أيمن السرحاني، وهو العمل الذي سيصور على طريقة فيديو كليب، تحت إشراف فريق عمل مغربي.

واختار شوقي الاحتفاظ بتفاصيل العمل، مشيرا إلى أن فريق العمل سيحدد موعدا للإفراج عنه، وأنه يعد جمهوره بأن تكون الأغنية في مستوى انتظاراته.

وفي سياق متصل، طرح الفنان شوقي، دجنبر الماضي، عملا غنائيا بعنوان “جاوبني لله” من كلمات يونس آدم وألحان محمد رفاع، والفيديو كليب من إخراج حمزة اليملاحي. ومزج شوقي في عمله الجديد بين ألوان موسيقية مختلفة، وتتمحور حول موضوع الفراق بعد قصة حب متميزة، علما أن الأغنية لقيت نجاحا كبيرا، إذ بلغ الفيديو كليب ملايين المشاهدات على “اليوتوب”.

ومن بين الأعمال الغنائية التي طرحها شوقي، خلال الفترة الأخيرة، “صوفيا”، والتي صورها أيضا على طريقة فيديو كليب، وقبل ذلك، أطلق شوقي أغنية جمعته بالرابور السعودي ومنشط برنامج “أرابز غوت تالنت”، قصي الخضر، والموزع المغربي بلال أفريكانو، تحمل عنوان “الدار ديالي”.

إيمان رضيف