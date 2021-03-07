توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم (الأحد)، نزول أمطار أو زخات مطرية من الممكن أن تكون محليا قوية، مع احتمال تساقط البرد بالبوغاز والريف والساحل المتوسطي.

وسيلاحظ نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية بمرتفعات الأطلس المتوسط وبالمنطقة الشرقية وبالسواحل والسهول الشمالية.

وستهم سحب كثيفة الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وسوس ووسط البلاد والأطلس الكبير، مع نزول قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة ومتفرقة، فضلا عن تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط.

وسيبقى الطقس باردا نسبيا فوق جبال الأطلس والريف، وستهم زوابع رملية داخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى محليا قوية من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 03 و08 درجات بالمنطقة الشرقية، ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 07 و13 درجة بالشمال والوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و17 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و14 درجة بالمنطقة الشرقية وبهضاب الفوسفاط، وما بين 14 و19 درجة بالواجهة المتوسطية، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسهول الشمالية والوسطى، وسوس والسواحل الجنوبية، وما بين 20 و27 درجة بالجنوب.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.