إيقاف مغربي بإسبانيا مبحوث عنه

تمكنت السلطات الإسبانية، أخيرا، من إلقاء القبض على شخص كان مبحوثا عنه من قبل السلطات الأمنية المغربية، منذ ما يزيد عن 18 سنة، إذ ظل فارا من العدالة، وتم توجيه عدد من التهم له، من بينها الانتماء لشبكة متخصصة في الاتجار الدولي للمخدرات. وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن المتهم تم اعتقاله بعدما توجه إلى مركز خاص بالشرطة بمدينة مالقا الإسبانية، من أجل تجديد وثائق إدارية متعلقة بالسكن، فأثار شكوك العاملين بالمركز ذاته، الذين اكتشفوا بعد البحث أنه يتوفر على أربع هويات مختلفة. وأبرزت المصادر نفسها أن البحث والتدقيق في هوية المعني بالأمر، أوضحا أنه موضوع مذكرة بحث دولية منذ 2003، تم إطلاقها من قبل السلطات المغربية، ليتم اعتقاله مباشرة بعد ذلك، للتحقيق معه وتقديمه أمام أنظار العدالة. ومن المنتظر أن يتم النظر في ملفه، وإمكانية تسليمه للمغرب لمتابعته حول التهم الموجهة له، في ما يتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات والتهريب، تماشيا مع اتفاقية بين المغرب وإسبانيا التي تهم تسليم المجرمين.

جمال الفكيكي (الحسيمة)