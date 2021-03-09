إحباط عملية دولية لتهريب المخدرات

حجز 4 أطنان من ״الشيرا״ وزورقين مطاطيين وأربعة محركات قوية

تلقت مافيا الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات، التي تنشط بين المغرب وإسبانيا، انطلاقا من الشواطئ الشمالية، ضربة موجعة بعد أن تكبدت مرة أخرى خسائر فادحة تقدر بملايين الأوروات، جراء فقدانها كمية هامة من الكيف المعالج، وصل وزنها إلى 4 أطنان و60 كيلوغراما من مخدر “الشيرا”، التي حجزتها، في الساعات الأولى من صباح أول أمس (الخميس)، عناصر الشرطة بمفوضية أمن أصيلة، وهي على أهبة شحنها بزوارق مطاطية سريعة للعبور بها نحو جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية.

ووفق معلومات حصرية حصلت عليها “الصباح”، فإن هذه العملية الفاشلة، تم إحباطها بناء على معلومات أكيدة توصلت بها، أخيرا، المصالح الأمنية الجهوية، تفيد بأن شبكة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات تستعد لتنفيذ عملية لتهريب المخدرات نحو الجنوب الإسباني انطلاقا من سواحل غرب أصيلة، لتقوم إثره الفرق الأمنية المحلية بمفوضية أصيلة بتشديد مراقبتها على كل الشواطئ المشبوهة بالمنطقة.

وأوضح المصدر أن العناصر الأمنية ظلت تراقب الوضع بالشريط الساحلي، طيلة الأسابيع الماضية، إلى أن توصلت بإخبارية تؤكد أن سيارات مشبوهة حلت بمنطقة “واد الغريسة”، التي تبعد عن أصيلة بحوالي 5 كيلومترات، وهي من السواحل الأكثر استعمالا لتهريب المخدرات، لتلتحق على الفور فرق أمنية بالشاطئ المذكور، وعملت على مفاجأة المهربين وهم بصدد شحن بضاعتهم على متن زوارق مطاطية سريعة مجهزة بمحركات قوية، قبل أن يتخلوا عنها ويلوذوا بالهروب إلى وجهات مجهولة، مستغلين ظلام الليل وصعوبة تضاريس المنطقة.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بالمكان، عن حجز 117 رزمة ملفوفة بمادة البلاستيك المقوى، تحمل بعض الرموز المستعملة في هذا المجال، وبداخلها صفائح مستطيلة من مادة “الشيرا” المعدة للتهريب، التي بلغ وزنها الإجمالي 4 أطنان و60 كيلوغراما، علاوة على زورقين مطاطيين من نوع (فانطوم 9/3)، وأربعة محركات بحرية من نوع “ياماها” و”سوزوكي” ذات مولدات من سعة رباعي الأشواط تصل قوتها إلى 100 حصان، بالإضافة إلى 52 حاوية تضم 1560 لترا من المحروقات وبعض المستلزمات التي يحملها معهم المهربون في مغامراتهم البحرية قصد الاستعانة بها عند حالات الطوارئ والخطر.

وكشف المصدر ذاته أن عدم التمكن من إيقاف المتورطين في هذه النازلة لا يعني أن الملف طوي نهائيا، بل إن الأبحاث والتحريات التي فتحتها مصالح الشرطة القضائية بالمدينة، مكنت من تحديد هوية الأطراف المتورطة في هذه العملية الفاشلة، إذ ينتظر أن تحرر في حقهم مذكرة بحث على الصعيد الوطني لإيقافهم وتقديمهم أمام العدالة بتهم “التهريب والاتجار الدولي في المخدرات”.

يذكر أن كمية المخدرات المحجوزة في العملية النوعية، التي تقدر قيمتها في الأسواق الأوربية بحوالي 2500 أورو للكيلو غرام الواحد، ستحال على الآمر بالصرف لدى المديرية الجهوية للجمارك بطنجة، في انتظار التخلص منها عن طريق الحرق.

المختار الرمشي (طنجة)