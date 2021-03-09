“البام” على صفيح ساخن .. هجرة جماعية بالفداء إلى “الحمامة” 

على بعد شهور قليلة من الاستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة، تلقى حزب الأصالة والمعاصرة ضربة موجعة بمنطقة الفداء مرس سلطان بالبيضاء، بعد قيام عدد من أعضائه البارزين بهجرة جماعية نحو حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأكدت مصادر مطلعة أن عددا من الكوادر التي كان يراهن عليها حزب الجرار بالفداء مرس سلطان، لتحقيق نتائج جيدة في الاستحقاقات المقبلة، اختاروا تقديم استقالتهم من الحزب، والالتحاق بحزب التجمع الوطني للأحرار، احتجاجا على ما أسموه “التهميش والاقصاء وسوء التدبير وانعدام رؤية استراتيجية هادفة لخدمة الساكنة”.

وأوضحت المصادر نفسها أن الأمر يتعلق بنجية وكيلة لائحة النساء، وصلاح المعروفي وكيل لائحة مرس السلطان، ومحمد القباج اللذين التحقوا بالتجمع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الضربة الموجعة التي تلقاها حزب الأصالة والمعاصرة، ليست الأولى، بعدما غادره في وقت سابق عدد من الأعضاء، بعدما ضاقوا درعا بما أسموه “الممارسات المنافية لقيم السياسة النبيلة”.