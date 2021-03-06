21 معتقلا في شبكة “أيفون”

ضمنهم عراقي وحجز 2496 هاتفا ذكيا بالبيضاء وطنجة والرباط و”ديستي” تطارد مسارات التهريب والتزوير

بلغ عدد الموقوفين من عناصر شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للهواتف المحمولة والحواسيب والألواح الرقمية والمعدات الإلكترونية القابلة للارتداء وبيعها بالأسواق، خصوصا درب غلف بالبيضاء، 21 متهما، ضمنهم عراقي.

وأسفرت عمليات التفتيش التي تمت بمنازل ومستودعات تعود ملكيتها لأفراد هذه العصابة الإجرامية، التي لها ارتباطات بأشخاص من ذوي السوابق القضائية، وامتدادات بالخارج، عن ضبط 931 ألفا و870 درهما من متحصلات الأنشطة الإجرامية، وعدد مهم من المعدات الإلكترونية الذكية، تم إدخالها للمغرب بطريقة غير قانونية، من بينها 2496 هاتفا ذكيا، و51 ساعة يدوية، و7 حواسيب محمولة، و18 لوحة إلكترونية، و12 لوحة مفاتيح، وعدد من الإكسسوارات، كما تم خلال العملية حجز أربع سيارات خفيفة.

وانطلقت الأبحاث في القضية، منذ 8 فبراير الماضي، إثر عملية أمنية بميناء طنجة المتوسط، حجزت خلالها حمولة مهمة من الهواتف الذكية الفاخرة تبلغ قيمتها حوالي 6 ملايين درهم، تم إدخالها بطرق غير قانونية للمغرب انطلاقا من إسبانيا.

ومكنت الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك الشبكة المتخصصة في التهريب الدولي للهواتف المحمولة والحواسيب واللوحات الرقمية والمعدات الإلكترونية القابلة للارتداء وبيعها بالأسواق، بعد تغيير وتزييف بياناتها.

وتتواصل التحقيقات في حق عدد من المشكوك في أمرهم بحيازة سلع مهربة وترويجها وتزييف علاماتها وغيرها.

وكشفت التحريات عن قيام المتورطين بإدخال المنتوجات الإلكترونية الذكية إلى المغرب انطلاقا من أوربا وأمريكا بطرق غير قانونية، بتواطؤ مع أشخاص يعملون في قطاع الملاحة الجوية وسائقي شاحنات النقل الدولي، الذين يعبرون ميناء طنجة المتوسط.

كما أثبتت التحريات قيام بعض عناصر هذه العصابة الإجرامية بصيانة الهواتف المحمولة المستعملة، والتي سبق تفعيلها، ثم إعادة تغليفها عن طريق آليات معدة لهذا الغرض ووضع ملصقات مزورة عليها يتم جلبها من الصين، قبل اللجوء إلى بيعها بطرق غير قانونية، على أنها هواتف جديدة لم يسبق استخدامها.

وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، لمكافحة شبكات التهريب الدولي للهواتف المحمولة والمعدات الإلكترونية ورصد ومواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

المصطفى صفر