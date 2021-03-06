الحسيمة تودع بوترفاس … الرئيس الوفي

توفي أول أمس (الثلاثاء) مومن بوترفاس، أحد الرؤساء السابقين لشباب الريف الحسيمي لكرة القدم، عن سن تناهز 63 عاما، بعد معاناة مع مرض ألم به أخيرا. وولج الفقيد التسيير نهاية التسعينات، إذ كان أمينا للمال، رفقة الرئيس الراحل أحمد أومغار، قبل انتخابه رئيسا موسم 2003 ـ 2004.

وبعد استقالته من رئاسة الفريق، اختير مستشارا، ثم كاتبا عاما للفريق، حين كان الأخير يمارس في القسم الأول، ليستقيل من مهامه مباشرة بعد نزول الفريق إلى القسم الثاني موسم 2018ـ 2019.

وللراحل مسار حافل بالعطاء في مجال كرة القدم بالمنطقة، إذ اعتبر أحد أعمدة شباب الريف الحسيمي لمدة تجاوزت 20 عاما، وترك بصمات واضحة في سجل تاريخ الرياضة بإقليم الحسيمة.

وساهم بوترفاس، الموظف السابق بمندوبية السكنى والتعمير في بناء الفريق، ليتبوأ مكانة متميزة خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهوده من أجل تجويد خدمات النادي خاصة في القسم الوطني الأول في الفترة الممتدة بين 2010 و2019. ورافق بوترفاس العديد من الرؤساء، ضمنهم المرحوم أحمد أومغار وعبد الصادق البوعزاوي وإلياس العماري وسمير بومسعود، وظل محبا ومهتما وعاطفا على الفريق، حتى آخر لحظة من عمره.

جمال الفكيكي (الحسيمة)