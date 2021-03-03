الانتخابات… الموعد

بقلم: صلاح الدين الشنكيطي(*)

كثيرون لم يشاركوا في الانتخابات الماضية، ومع ذلك ظلوا ينتقدون أداء المؤسسات المنتخبة، والمنتخبين في عالمهم الافتراضي، يشبعون بذلك، مواطنتهم الافتراضية وحسهم بالانتماء إلى جماعة فيسبوكية أو واتسابية…

كثيرون قاطعوا الانتخابات، لأنها “موسخة”، ولأنها هندسة على مقاس “مول الشكارة”، ولأن الأحزاب “ليس فيها أملس”، ومع ذلك فقد حولوا طاولات المقاهي إلى فضاءات للسجال والجدال، حول هذا السياسي أو ذاك، الحزب الفلاني أو العلاني، هذه السياسة أو غيرها…

كثيرون انضموا إلى “حزب الكنبة”، حسب قول أشقائنا المصريين، ففضلوا الجلوس على أرائك الصالونات، في ممارسة “مخملية” للسياسة، فلا شيء يعجبهم، لكن في الآن نفسه هم ليسوا معنيين بتغييره…

كثيرون يجدون لذة في “النقد”، وإن كان مطلوبا، ولا يحسنون “البناء”، لماذا؟ هل لأنه صعب؟ وهل الخيار السهل ألا يقود إلى أشياء أخرى، لا أقلها العدمية والتبخيس والتيئيس…

ولنقلب المعادلة، ولنتصور ما يلي:

> تغير القناعة من المقاطعة إلى المشاركة، ومدى تأثير ذلك على الأحزاب السياسية والمرشحين المقدمين والبرامج المصاغة، وكيف ستكون عليه المؤسسات المنتخبة ومستوى تمثيليتها، وحجم المشاركة وتدعيم البناء الديمقراطي.

> تغير صورة المؤسسات، من مقاطعتها والتفكير في العمل خارجها، وهو غير مجد كما دلت على ذلك التجربة، إلى المشاركة في بنائها وتحسين أدائها وتغيير صورتها.

> تغير في مقاربة الاشتغال، من الرفض من أجل الرفض، إلى القوة الاقتراحية المعبرة عن تصورات مؤمنة/ معتقدة بإمكانية قيام بدائل تبحث عن الكفاءات، والموارد لإنجاحها وإعمالها.

إن الانتخابات ليست موعدا دستوريا فقط، ولا لحظة للتداول بين الفرقاء، ولا حملة انتخابية وصراع أفكار أو نخب… بل هي لحظة لقياس مدى إيمان الناخبين بقواعد اللعب، بالفاعلين ومشاريعهم وبالمؤسسات وبأدائها، ليست هناك ديمقراطية مدعمة أو مستقرة بنسب مشاركة ضعيفة، ولا بثقافة سياسية تشجع على التيئيس، ولا بفعل سياسي لا تشكل الأحزاب حجر الزاوية فيه… إن الانتخابات رهان وموعد لا يجب أن نضيعه، فضياعه يعني أشياء كثيرة رأينا الجزء الكبير منها خلال العشر سنوات الماضية… إن التغيير له بداية، وله تاريخ محدد… فهل سنكون في التاريخ المحدد، لنخط تاريخا جديدا…

(*) موثق وعضو المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة