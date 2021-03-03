52 مشروعا لتعويض الواردات

وقعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اتفاقيات استثمار تهم 52 مشروعا، في إطار السياسة التي اعتمدتها الوزارة لاستبدال الواردات بمنتوجات محلية الصنع. وأعلنت مصادر من الوزارة أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع تصل إلى 420 مليار سنتيم، ستمكن من توفير 12 ألفا و583 منصب شغل.

وأوضح مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، أن هذه المشاريع تدخل في إطار بنك المشاريع، الذي تم تحديده في إطار مخطط الإقلاع الاقتصادي، الذي تم اعتماده وفق التعليمات الملكية، لدعم القطاعات المنتجة وتعزيز قدرتها على الاستثمار، وتوفير مناصب الشغل، مضيفا أن هذه المشاريع تمثل الشطر الثاني من مشاريع الاستثمار التي تم تحديدها سلفا، وتعكس انخراط المستثمرين المغاربة في تدعيم الاستثمار وتعزيز الإنتاج الوطني وإنعاش روح المقاولة.

ووصل الغلاف الاستثماري الإجمالي للمشاريع التي تم التوقيع عليها في هذا الإطار، إلى 10 ملايير و400 مليون درهم، ويهم الشطر الثاني من المشاريع تسع جهات، وستساهم في استبدال 7.3 ملايير درهم من الواردات، إذ سيتم إنتاج المواد المستوردة محليا.

وتتوزع هذه المشاريع على عدد من القطاعات، إذ يتعلق 14 مشروعا، من أصل 52، بقطاع النسيج، و11 مشروعا بالصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، وتهدف هذه المشاريع إلى إنتاج الأدوية الجنيسة، ومواد التجميل، والزيوت الأساسية، كما تهم سبعة مشاريع قطاع الصناعة الميكانيكية والصلب، وستة مشاريع تهم صناعة البلاستيك، ومثلها في قطاع الصناعات الغذائية، وخمسة تخص إنتاج مواد البناء، وثلاثة مشاريع تهم صناعة الخشب، والتجهيزات المنزلية والإلكترونية.

عبد الواحد كنفاوي