انتخابات “كاف” تعيد إنفانتينو إلى المغرب

تسهيلات للوفد الجنوب إفريقي للمشاركة في الجمع ومصير أحمد يتحدد اليوم

علمت «الصباح» أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سيعود مجددا إلى المغرب، من أجل حضور أشغال الجمع العام الانتخابي للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» في 12 مارس الجاري بالرباط.

وكشفت مصادر مطلعة، أن إنفانتينو سيزور المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة، للوقوف على سير الانتخابات المقبلة، قبل عقد جلسة عمل مع الرئيس المنتخب لتحديد خريطة الطريق للمرحلة المقبلة.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية التي سيقوم بها إنفانتينو إلى المغرب، بعد الأولى، التي التقى فيها فوزي لقجع، رئيس الجامعة، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقيا والمغاربة المقيمين في الخارج، وعثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، للتشاور في العديد من القضايا المرتبطة بكرة القدم الوطنية والإفريقية.

وبات حضور جميع وفود الاتحادات الإفريقية المشاركة في الجمع العام أكيدا، بعدما وضع المغرب كل التسهيلات للدخول إلى المغرب، بمن فيهم وفد الجنوب الإفريقي، الذي يضم باتريس موتسيبي، المرشح الأبرز لخلافة الملغاشي أحمد أحمد.

وينتظر أن يحصل وفد الجنوب الإفريقي على تأشيرات الدخول إلى المغرب، بعدما منعت السلطات المغربية منحها لفريق كايزر شيفز، من أجل مواجهة الوداد الرياضي، لحساب الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وسيقتصر الحضور على الأسماء المتنافسة على رئاسة “كاف” وأعضاء المكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ويتخلل الجمع العام احتياطات صارمة وإجراءات دقيقة، ووفق بروتوكول صحي مضبوط، طبقا للتوصيات المعمول بها من قبل السلطات المغربية جراء تنامي انتشار فيروس كورونا المتحور.

من ناحية ثانية، يترقب الملغاشي أحمد أحمد، اليوم (الاثنين)، بفارغ الصبر الحكم النهائي من قبل محكمة التحكيم الرياضي “طاس”.

ويراهن أحمد على انتزاع براءته من تهمه ضلوعه في اختلالات مالية، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم ترشحه للدفاع عن منصبه رئيسا ل”كاف” لولاية ثانية.

عيسى الكامحي وعبد الإله المتقي