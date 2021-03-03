الرومي تعود عبر القاهرة

تستعد الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لإحياء أول حفل غنائي تقدمه مطربة لبنانية في قصر القبة الرئاسي يوم ثاني أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات سيتم تقديمها داخل القصر الرسمي للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المنتظر أن تقدم الرومي للجمهور باقة من أجمل أغانيها منها: “كلمات”، و”كن صديقي”، “اسمع قلبي”، و”عم يسألوني عليك”، وغيرها، مع أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، بقيادة نادر عباسي.

يذكر أن ماجدة الرومي عادت بعد غياب 18 عاما للغناء في مصر العام قبل الماضي بعدما قبلت دعوة مهرجان الموسيقى العربية لاحياء حفل الختام، ونفــدت تذاكــر الحفـل بالكامل بعد ثلاث دقائق فقط من طرحها عبر أحد المواقع الرقمية المتخصصة، وعادت للغناء مرة أخرى مطلع يناير 2020، بدعوة من الحكومة المصرية لدعم مبادرة “نور حياة”.

وسبق أن حطمت المطربة اللبنانية الأرقام القياسية لأسعار تذاكر الحفلات الغنائية في مصر، بعدما تقرر بيعها بثلاثة آلاف جنيه مصري، للتذكرة الواحدة.

ع. م