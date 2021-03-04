موتسيبي مرشح وحيد لرئاسة “كاف”

لقجع ينجح في مساعي التوافق حول مرشح واحد باسم الوحدة الإفريقية وسانغور نائبا أول وولد يحيى ثانيا

نجحت المفاوضات بين المرشحين الأربعة لرئاسة الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»،في التوصل إلى اتفاق موحد للتقدم بمرشح واحد خلال الجمع العام الانتخابي في 12 مارس الجاري في الرباط.

وقاد فوزي لقجع، رئيس الجامعة مساعي الاتفاق الرباعي، أول أمس (الأحد)، حول المرشح الواحد باسم الوحدة الإفريقية، بعد مباحثات ماراثونية ليومين متتاليين، قبل أن تسفر عن اختيار الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، مرشحا وحيدا.

وخلصت المفاوضات، إضافة إلى الحسم في موتسيبي، رئيسا ل»كاف» لأربع سنوات مقبلة، إلى إسناد مهمة النائب الأول للسنغالي أوغستين سانغور، والموريتاني أحمد ولد يحيى نائبا ثانيا.

وعقد المرشحون الثلاثة موتسيبي وأنوما وسانغور اجتماعا أول أمس (الأحد) في الرباط، فيما غاب الموريتاني أحمد ولد يحيى عنه، بسبب انشغاله بنهائيات كأس أمم إفريقيا للشباب لأقل من 20 سنة.

ويأتي اختيار المغرب لاحتضان اجتماع التوافق، بالنظر إلى مكانته في القارة الإفريقية، وحظوة فوزي لقجع، رئيس الجامعة بين باقي المتنافسين الأربعة، وتأثيره عليهم، إضافة إلى علاقته الوطيدة بجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وعلمت «الصباح» أن لقجع كان حاسما في إقناع المرشحين الأربعة بضرورة التوصل إلى اتفاق موحد للتقدم بمرشح واحد خلال الجمع العام الانتخابي ل»كاف» بمباركة رئيس «فيفا»، في الوقت الذي أبعد فيه الملغاشي أحمد أحمد عن السباق، دون انتظار الحكم النهائي من محكمة التحكيم الرياضي «طاس» لتبرئته أو إدانته بشأن تهمة ضلوعه في اختلالات إدارية وفساد مالي طيلة فترة ترؤسه للكنفدرالية الإفريقية منذ 2016، خلفا للكامروني عيسى حياتو.

وكشفت مصادر مطلعة، أن موتسيبي نال ثقة جياني إنفانتينو، الذي دافع عن انتخابه رئيسا، إذ يعول على برنامجه لتطوير كرة القدم بالقارة السمراء، وتجاوز العديد من الاختلالات المرتكبة في الفترة السابقة.

وسيكون إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حاضرا في الجمع العام الانتخابي في الرباط، لمتابعة انتخاب موتسيبي، كما ينتظر أن يعقد لقاء صحافيا للحديث عن إستراتيجية «كاف» المقبلة.

عيسى الكامحي وصلاح الدين محسن