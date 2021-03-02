تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بـ “درون”

مجهزة بأحدث التقنيات لإيصال الممنوعات من سبتة إلى الفنيدق

أحبطت عناصر القوات المسلحة الملكية المرابضة بالفنيدق، نهاية الأسبوع الماضي، عملية تهريب مخدرات عبر طائرة صغيرة “درون”، من سبتة إلى الفنيدق، عندما أوقفت شخصا يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات.

وفي تفاصيل الخبر، أوردت مصادر مطلعة، أن المشتبه فيه المعروف بلقب “مورينو”، والبالغ من العمر 23 سنة، تم ضبطه ليلة الأحد الماضي، بمنطقة واد الضاويات بالجهة المطلة على السياج الحديدي لسبتة المحتلة من قبل عناصر الجيش، فيما تمكن مرافقه من الفرار وسط الأحراش.

وحسب المعطيات التي توصلت بها “الصباح”، فإن المشتبه فيه المتحدر من سيدي قاسم، ضبط صدفة خلال جولة ليلية لأفراد القوات المسلحة الملكية لتفقد المكان، إذ أثار انتباههم وجود شخصين يبحثان وسط الأحراش عن شيء مفقود، لتتعقبهما قبل أن تتمكن من إيقاف المشتبه فيه الأول وحجز هاتفه المحمول، فيما تمكن مرافقه من الفرار إلى وجهة مجهولة مستغلا الظلام الدامس.

وكشفت مصادر متطابقة، أنه أثناء حجز هاتفه المحمول وتفحصه، تبين أنه يحتوي على مكالمات هاتفية ورسوم بيانات تحدد مسار سقوط طائرة “درون”، كانت تنقل كمية مهمة من الأقراص المهلوسة من نوع “طرانكيمازين”، كما تم ضبط محادثات عن طريق “وات ساب”، تؤكد أن المعني ومرافقه، الذي تمكن من الفرار، كانا بصدد انتظار طائرة “درون” قادمة من سبتة السليبة والتي كانت ستنقل المخدرات المذكورة إلى منطقة واد الضاويات.

وتم تسليم الموقوف لعناصر الأمن التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بالفنيدق التي باشرت عملية تمشيط واسعة دون التمكن من ضبط الطائرة.

ومواصلة للبحث معه، اعترف أنه يشتغل لحساب شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات عبر طائرات صغيرة بدون طيار، مجهزة بأحدث التقنيات تقوم بمهمات نقل المخدرات عبر رحلات من سبتة المحتلة إلى منطقة واد الضاويات، وأن عطبا كان وراء سقوطها ليلة إيقافه بعد أن فقد مسيرها التحكم فيها، مضيفا أن شحنة الأقراص المهلوسة كان مقررا مقايضتها بكمية من مخدر الشيرا.

يوسف الجوهري (تطوان)