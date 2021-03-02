بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولاتها على ارتفاع طفيف

افتتحت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم (الثلاثاء)، على ارتفاع طفيف، بعد ما تسجيل مؤشريها الرئيسيين مازي وماديكس، ربحا ب0.05 في المئة لكل منهما.

وهكذا، سجل مازي وهو مؤشر يشمل المعاملات المالية من نوع الأسهم، 11.357.88 نقطة، فيما واصل ماديكس، وهو مؤشر يتكون من الأسهم المتداولة على نحو مستمر، ارتفاعه، محققا 9.248.14 نقطة.

أما مؤشر موروكو ستوك أنديكس الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة ، فاستقر في 925.22 نقطة (-0.02 في المئة).

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” (+0.01 في المائة)، ليستقر في 10.395.74 نقطة، بينما سجل “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” (+0.02 في المائة)، محققا 9.722,49 نقطة.