حجز مسدس و700 رصاصة بمطــار فــاس

حجزت مصالح الأمن بمطار فاس سايس، قبل يومين، مسدسا وذخيرة بلغت في مجموعها حوالي 700 رصاصة من نوعين مختلفين، بحوزة مهاجر مغربي قادم من إسبانيا، وضبطت الممنوعات أثناء تفتيش الحقائب.

وعلمت “الصباح” أن عناصر الشرطة باغتت المعني بالأمر مباشرة بعد حمل أمتعته من المكان الذي تنقل إليه بعد شحنها من الطائرة، لتطالبه بفتح الحقيبة، ما انتهى بالعثور على المسدس والذخيرة.

وأكدت مصادر “الصباح” أن السلاح عبارة عن مسدس صغير أما الذخيرة فعبئت في علبتين كرتونيتين، الأولى تحتوي على 500 رصاصة من العيارات الغازية، والثانية تضم 247 وحدة، عبارة عن مدحرجات صغيرة مصنوعة من معدن الرصاص.

وأضافت المصادر نفسها أن المشكوك في أمره، اعترف تلقائيا لمصالح الشرطة التابعة لمطار فاس سايس، بأنه اقتنى المسدس الذي يسع لخمس رصاصات، وذخيرته المحجوزة، من محل مختص في بيع هذا النوع من الأسلحة ببرشلونة، تلبية لطلب صديق له يتحدر من فاس.

وأوضحت مصادر “الصباح” أن المعني بالأمر جرى إيقافه، ونقله إلى مصلحة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس، لإخضاعه لأبحاث معمقة حول دوافع حمله السلاح المحظور، وإخفائه وسط أغراض داخل الحقيبة، اعتقادا منه بأن مصالح الأمن لن تكتشفها.

وزادت المصادر ذاتها أن الأبحاث مع الموقوف، استدعت إحضار الشخص، الذي ذكره أثناء إيقافه، وصرح أن المسدس والذخيرة، اقتناهما بطلب منه، إذ خضع المشكوك فيه الثاني بدوره إلى تحقيقات لكشف أغراض طلبه المسدس والدواعي التي دفعته إلى ذلك وأغراض الاستعمال.

ولم يتم التعرف، على قرار النيابة العامة بخصوص الواقعة، بينما أحيل المسدس والذخيرة على مختبر الشرطة العلمية من أجل إخضاع المسدس والذخيرة لخبرة ومعرفة درجات قوته ومختلف استعمالاته.

ونجحت مصالح أمن المطار في إحباط العديد من محاولات تهريب المسافرين إلى الخارج عبر المحطة الجوية فاس سايس لقطع المخدرات ومختلف الممنوعات، كما تصدت إلى محاولات لإدخال ممنوعات.

المصطفى صفر